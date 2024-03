DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wie Aktionäre aus 2023 lernen können - Nvidia, Siemens, Energy und Arcadia Minerals

Frankfurt (pta/03.03.2024/08:00) - Wer eine Achterbahnfahrt wollte, der musste im vergangenen Jahr nicht unbedingt auf das nächste Volksfest warten. An der Börse wurden Kurse, Aktien und Aktionäre durchgeschüttelt. Corona-Lockerungen in China sorgten zu Beginn des Jahres für ein Hoch, ehe das Bankenbeben im März folgte. Im Oktober machte sich dann der Krieg um den Gazastreifen bemerkbar. Es folgte eine Jahresendrally, die Rekordwerte für den DAX im Gepäck hatte. Ein aufregendes und wechselhaftes Jahr, welches für viele Anlegerinnen und Anleger ein versöhnliches Ende parat hatte. Um so schöner ist, dass Aktionäre viel aus dem Börsenjahr 2023 lernen können.

Laut der Süddeutschen Zeitung lassen sich vier Lehren ableiten: Anlegerinnen und Anleger sollten keine Angst vor der Rezession haben und weiter mit der Inflation rechnen. Zudem sei es wichtig, die Zinsen im Blick zu haben und Hypes realistisch zu analysieren. Focus schreibt in einem Ratgeber, dass es besonders wichtig zu wissen sei, dass es keine verlässlichen Vorhersagen gibt. Weitere Lektionen seien demnach:

Ein starkes Wachstum lässt sich keine Ewigkeit durchhalten. In schwachen Wachstumsphasen ist Disziplin gefragt. Bewertungen sind beim Markttiming nicht immer eine Hilfe. Aktionäre sollten sich nicht von der Politik beeinflussen lassen. Große Innovationen müssen nicht zwangsläufig gute Investments darstellen.

Nvidia (ISIN: US67066G1040) prägte das Börsenjahr 2023

Wer auf der Suche nach einem der größten Gewinner des Börsenjahres 2023 ist, der kommt an Nvidia nicht vorbei. Insgesamt legten die Wertpapiere des Chipherstellers mehr als 200% zu. Ein Beweis dafür, dass gerade Stock Picker trotz aller Widrigkeiten Chancen auf Rendite hatten. Die Aktie wurde laut der Süddeutschen Zeitung von der Welle der künstlichen Intelligenz (KI) vorangespült. Nvidia treibt viele Innovationen voran, bei denen die KI eine Hauptrolle spielt. Eine deutliche Mehrheit der Analysten rät Aktionären auch im Februar 2024 noch zum Kauf der Nvidia-Aktie. Das geht aus einer Analyse von MarketScreener hervor. Das durchschnittliche Kursziel lag zu diesem Zeitpunkt bei rund 681 Euro.

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) steht für die Verlierer des Jahres 2023

Der Gesellschaft, die sich im September 2020 von der Siemens AG abspaltete, gehört zu den größten Verlierern unter den Aktienunternehmen aus Deutschland. Die Aktie von Siemens Energy verlor im Laufe des vergangenen Jahres 32,2%. Für einige Analysten kam diese Entwicklung überraschend, da das Unternehmen eine führende Rolle bei erneuerbaren Energien einnimmt. Warum also der Absturz? "Die Geschichte ist, dass Siemens Energy sich furchtbar übernommen hat, mit der Übernahme der Minderheitsanteile an der spanischen Tochter Siemens Gamesa", sagte Börsen-Podcaster und Investor Christian W. Röhl der Tagesschau. Außerdem laufe das Geschäft mit der Windkraft wegen Qualitätsmängeln nicht. Im Februar 2024 gaben einige Analysten eine Kaufempfehlung ab. Das durchschnittliche Kursziel lag laut MarketScreener knapp 18% über dem Kurs, der bei 13,90 Euro notierte.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) - Small Cap mit Potenzial

Small Caps und Micro Caps gehören ebenfalls zu Verlierern des Aktienmarktes 2023. Im Jahr 2024 deuten einige Faktoren darauf hin, dass es zu einer Wende kommt. Einer davon ist die Diversifikation, die durch Investments in Small Caps und Micro Caps erreicht werden kann. Ein weiterer sind laut dem Handelsblatt die großen Expansions- und Wachstumschancen im Vergleich zu Large Caps. Arcadia Minerals steht als Small Cap stellvertretend für das große Potenzial. Das australische Unternehmen, dessen Aktie auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden kann, entwickelt mehrere Rohstoffprojekte in Namibia. Das diversifizierte Explorationsunternehmen gab jüngst neue Bohrergebnisse beim Lithiumsoleprojekt Bitterwasser bekannt. Demnach deuten die Bohrschürfproben auf einen Lithiumgehalt in den Bitterwasser-Solen hin, der mit der Tiefe zunimmt. "Die Untersuchungsergebnisse, wenn auch nur von den Schürfproben, sind äußerst ermutigend, da sie auf einen zunehmenden Lithiumgehalt in der Tiefe und eine signifikante Mineralisierung von bis zu 84ppm (83,9mg/L) hinweisen, die etwa auf halber Tiefe des Bitterwasser-Solepools gefunden wurde", sagte Arcadia-CEO Philip le Roux: "Infolgedessen erwarten wir mit Spannung die vollständigen Untersuchungsergebnisse, einschließlich der Ergebnisse wichtiger hydrologischer Indikatoren, aus allen Bohrlöchern, insbesondere aber aus den tieferen Bohrlöchern." Noch weiter fortgeschritten ist das Projekt rund um die Tantal-Mine Swanson. Der Bau von dieser hat begonnen und im ersten Quartal 2025 soll der Produktionsstart erfolgen. Der Free Cashflow liegt laut der Machbarkeitsstudie bei 3,2 Millionen US-Dollar.

Für Aktionäre ergeben sich viele Chancen

Das Jahr 2024 kann Aktionären viel Möglichkeiten eröffnen. Das legt das rasante Jahr 2023 nahe. Es kann nicht schaden, die ein oder andere Lehre mit in die kommenden Monate zu nehmen.

Arcadia Minerals ISIN: AU0000145815 WKN: A3C7FG www.arcadiaminerals.global ( http://www.arcadiaminerals.global/ ) Land: Australien / Namibia

