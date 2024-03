DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Bergbau vor Herausforderungen in 2024 - Vanadium Resources, Rio Tinto und Vale

Frankfurt (pta/03.03.2024/08:30) - Im Jahr 2023 war ein leichter Rückgang beim Umsatz der globalen Bergbau- und Minenindustrie zu erkennen. Laut Statista setzten die Bergbauunternehmen weltweit etwa 887 Milliarden US-Dollar um. Im Jahr 2022 lag der Umsatz noch bei 943 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Jahr 2020 (damals 657 Milliarden US-Dollar) ist der Wert insgesamt deutlich gestiegen. Doch wie geht es weiter? Im Jahr 2024 kommen auf Bergbaukonzerne einige Herausforderungen zu. Laut dem Branchenausblick von S&O Global sorgen dafür die Energiewende und die Verkehrswende. Dabei handelt es sich gleichzeitig um zwei der größten Chancen für den modernen Bergbau. Demnach bleibe der Prognose für die Branche mittelfristig positiv. Allerdings warnt der Finanzdienstleistungskonzern vor einer anhaltend hohen Inflation und hohen Zinssätzen. Große Investitionen würden viele Unternehmen der Bergbaubranche daher scheuen. Herausforderungen seien auch der Mangel an Fachkräften und komplexe Genehmigungsverfahren.

Der Bergbauverband Eurometaux hat für das Jahr 2024 eine Wunschliste für den europäischen Bergbau geschrieben. Auf dieser stehen schnellere Genehmigungsverfahren, ein freier Weg für Investitionen in den heimischen Bergbau, mehr Recycling, strategische Partnerschaften mit Drittländern und mehr gesellschaftliche Akzeptanz.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) - Vanadiumprojekt in den Startlöchern

Ein junges Explorationsunternehmen aus Australien steht mit einem spannenden Bergbauprojekt in den Startlöchern. In Südafrika entwickelt Vanadium Resources eines der größten noch unerschlossenen Vanadiumvorkommen der Welt. Mit Matrix Resources hat das Unternehmen einen Großaktionär und Partner gefunden, der mit einem erheblichen Aufschlag auf den damaligen Aktienkurs investierte und angedeutet hat, dass er sich an der Baufinanzierung beteiligen wird. Der Bau der Steelpoortdrift-Mine soll in Kürze beginnen. Die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) vom Oktober 2022 weist einen Nettogegenwartswert (NPV) von 1,2 Mrd. USD aus.

Vanadium wird für die Produktion von Redox-Flow-Batterien genutzt. Dabei handelt es sich um moderne Energiespeicher, die vor allem rund um erneuerbare Energien zum Einsatz kommen. Vanadium Resources besitzt einen Börsenwert von umgerechnet etwa 18 Millionen Euro. Die Aktie finden Anlegerinnen und Anleger auch an deutschen Finanzmärkten.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) - breites Rohstoff-Portfolio

Rio Tinto stellt hinter der BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) nach Marktkapitalisierung das zweitgrößte Bergbauunternehmen der Welt dar. Die multinationale Gesellschaft, die ein britisches und ein australisches Unternehmen vereint, nimmt eine führende Rolle beim Abbau von mehreren Rohstoffen ein. Das Hauptgeschäft umfasst Kupfer, Aluminium, Eisenerz, Diamanten und Uran. Eine gute Stellung auf dem Markt, die das Unternehmen im Jahr 2024 weiter ausbauen will. Ende Februar 2024 lag das durchschnittliche Kursziel laut MarketScreener bei knapp 80 US-Dollar. Dieses notiert rund 15 US-Dollar höher als der Kurs von Rio Tinto.

Vale (ISIN: BRVALEACNOR0) - Kurs-Potenzial

Das brasilianische Unternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro liegt im Ranking der größten Bergbaukonzerne an der Börse direkt hinter Rio Tinto auf Rang drei. Vale ist vor allem in der Förderung von Nickel, Eisenerz, Mangan und Kupfer tätig. An der Börse gibt es Potenzial für den Kurswert der Aktie, wenn man den Daten von MarketScreener glaubt. Demnach liegt das durchschnittliche Kursziel Ende Februar 2024 etwas mehr als 38% über dem aktuellen Aktienkurs.

Rohstoff-ETFs im Blick

L&G All Commodities (ISIN: IE00BF0BCP69) iShares Diversified Commodity Swap (ISIN: IE00BDFL4P12) WisdomTree Broad Commodities (ISIN: IE00BKY4W127)

Herausforderungen offenbaren Chancen

Das Jahr 2024 wird für Bergbauunternehmen herausfordernd. Daraus ergeben sich für Aktionäre allerdings auch viele Chancen, wie ein genauer Blick auf bestimmte Konzerne zeigt.

----------

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Quellen: https://rohstoff.net/bergbau-energie-und-verkehrswende-2024-wird-herausfordernd/ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/260660/umfrage/umsatz-der-weltweiten-minen-und-bergbauindustrie/ #: :text=Im%20Jahr%202023%20setzen%20die,887%20Milliarden%20US%2DDollar%20um. https://www.miningscout.de/blog/2024/01/16/das-wuenscht-sich-der-europaeische-bergbau-fuer-2024/ https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?DETAILS_OFFSET=0&NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH= d3ea49e8a9dcf2a2805a0331551c0c223684c53&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=AU0000053522&SORT=DATE&SORTDIR=DESCENDING&ID_NEWS= 1123474222&ID_NOTATION=383118838 # scroll-to https://www.marketscreener.com/quote/stock/VALE-S-A-9970050/ https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/RIO-TINTO-GROUP-6492854/

