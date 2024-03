DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Was können Aktionäre aus dem Jahr 2023 lernen? Nvidia, Southern Hemisphere Mining und Birkenstock

Frankfurt (pta/03.03.2024/09:00) - Es war ein rasantes Aktienjahr 2023. Ein Jahr mit Inflation, Rezession, weltpolitische Krisen und Kriegen. Zahlreiche Kriterien, die Finanzmärkte in der Regel einbrechen lassen. Nicht so im Jahr 2023. Aktionäre konnten sogar Rekorde bestaunen. An vielen Finanzmärkten kam es zu Jahresendrallys. Das Achterbahnjahr 2023 gab sich zum Ende für viele Anlegerinnen und Anleger versöhnlich. Außerdem brachte es einige Erkenntnisse mit, die auch im Jahr 2024 von entscheidender Bedeutung sein können. In der Süddeutschen Zeitung ist von vier Lehren zu lesen, die das Aktienjahr 2023 mit sich brachte.

Aktionäre sollten keine Angst vor der Rezession haben. Kurse können der Konjunktur widersprechen. Anlegerinnen und Anleger sollten die Inflation nicht vorschnell abschreiben. Für viele hat sie ihren Schrecken verloren, durchgestanden ist sie aber nicht. Zinsen im Auge behalten: Laut der Süddeutschen Zeitung glauben viele Finanzexperten, dass die US-Notenbank ihren Leitzins senkt. Über sinkende Zinsen ärgern sich Sparer und freuen sich Aktionäre. Hypes sollten realistisch ausgenutzt werden: Ein Trend allein sorgt nicht für eine hohe Börsenrendite. Doch einige Megatrends können Aktien beflügeln. Anlegerinnen und Anleger müssen die Hypes analysieren und lesen lernen.

Nvidia (ISIN: US67066G1040) prägte das Börsenjahr 2023

Zu der vierten Lehre passt die Aktie von Nvidia. Der Chipproduzent stellt einen der größten Gewinner des Börsenjahres 2023 dar. Im Verlaufe des Jahres legten die Wertpapiere um mehr als 200% zu. Ein Anstieg, der vor allem auf der Welle des KI-Trends möglich wurde, wie die Süddeutsche Zeitung schreibt. Nvidia prägte das vergangene Jahr und zeigte, dass vor allem für Stock Picker hohe Rendite möglich waren. Die Aussichten des Tech-Konzerns für das Jahr 2024 sind nach der Meinung der Mehrheit der Analysten gut. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Ende Februar 2024 bei 873 US-Dollar - und damit etwas mehr als 11% über dem Kurs von Nvidia.

Southern Hemisphere Mining (ISIN: AU000000SUH8) steht für viele Explorer an der Börse

Kritische Rohstoffe beeinflussen fast alle Branchen und Sektoren von börsennotierten Unternehmen. Im Scheinwerferlicht des Börsenjahres 2023 standen daher auch Explorationsunternehmen, die bald mit dem Abbau von derartigen Rohstoffen beginnen könnten. Vor allem Batteriemetalle sind im Fokus. Einer der ambitionierten Explorer ist Southern Hemisphere Mining. Das Flaggschiffprojekt Llahuin liegt im Norden von Chile und stellt ein Vorkommen von Kupfer und Gold dar. Die JORC-konforme Mineralressource von 169 Millionen Tonnen, die ein Gehalt von 0,4% Kupferäquivalent mitbringt, verschafft Southern Hemisphere Mining eine aussichtsreiche Position auf dem Markt.

Das australische Unternehmen hat mit weiteren Bohrarbeiten begonnen, die weitere Explorationen ermöglichen sollen. Das Ziel dieser ist es, das Minenleben um 12 Jahre verlängern zu können. Bereits jetzt geht Southern Hemisphere Mining davon aus, dass eine Produktion über 25 Jahre hinweg möglich ist. Der nächste Schritt ist eine Vormachbarkeitsstudie, die das wirtschaftliche Potenzial des Llahuin-Projekts für Investoren und Banken sichtbar machen soll. An der Börse ist Southern Hemisphere Mining bereits sichtbar. Die Aktien können auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Birkenstock (ISIN: JE00BS44BN30) - ein spektakulärer Börsengang

Im Jahr 2023 kam es zu dem ein oder anderen spektakulären Börsengang. Einer davon war der des deutschen Schuhherstellers Birkenstock, der mit seinen "Birkenstocksandalen" weltweite Bekanntheit genießt. In den ersten Wochen an der Börse kletterten die Aktien des Unternehmens um mehr als 20%. Anfang Dezember 2023 erreichte der Kurs ein Rekordhoch bei 45,60 Euro. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut MarketScreener bei rund 47 Euro, wo die Aktie Ende Februar 2024 auch notiert.

Das Börsenjahr 2023 kennt auch Verlierer

Das vergangene Jahr hat an den Finanzmärkten auch gezeigt, wie schnell sich Trends umkehren können. Das war am Beispiel von Biontech (ISIN: US09075V1026) zu sehen. Im Jahr 2021 hatten viele Analysen für das Unternehmen noch ein großes Potenzial für die nächsten Jahre vorhergesagt. Der Kurswert kollabierte in der Folge allerdings um etwa 70%.

Southern Hemisphere Mining ISIN: AU000000SUH8 https://www.shmining.com.au/ Land: Australien & Chile

