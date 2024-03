DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Unternehmen mit schönen, innovativen Töchtern - Alphabet, De.mem und Tesla

Frankfurt (pta/03.03.2024/10:00) - Für Unternehmensgruppen sind Tochterunternehmen ein wichtiges Instrument für die Expansion. Dadurch stellen sie einen wichtigen Bestandteil von inländischen und grenzüberschreitenden Investitionen dar. Tochtergesellschaften können außerdem viel über Unternehmen und ihre Ausrichtung aussagen. Das gilt zum einen für die Branche und die Innovationen rund um die Töchter. Und auf der anderen Seite sagt die Wahl der Standorte viel über die globalen Geschäftsmuster und regionalen Schwerpunkte von Unternehmen aus. Die meisten Töchterunternehmen von deutschen Firmen haben ihren Standort in den USA. Darauf folgen Großbritannien, Frankreich und China. International vereinen die führenden Unternehmen laut Investment Monitor 370.000 Tochtergesellschaften. Die Töchter der 2.000 größten Unternehmen liegen demnach in den folgenden Regionen:

Westeuropa: 65.300 Asien-Pazifik: 44.000 Nordamerika: 23.200 Zentralamerika und Karibik: 13.500 Zentral- und Osteuropa: 12.400 Südamerika: 8600 Subsahara-Afrika: 5200 Naher Osten und Nordafrika: 4400

Alphabet (ISIN: US02079K3059) - Google und Calico als Tochterunternehmen

Die größte Tochtergesellschaft von Alphabet ist keine unbekannte. Es handelt sich um das Tech-Schwergewicht Google. Doch der US-Konzern hat auch noch andere Töchter, die mit Innovationen aufwarten. Eine davon ist Calico. Das Forschungs- und Entwicklungsunternehmen nutzt fortschrittliche Technologien und Modellsysteme, um das Verständnis der Biologie rund um das Altern der Menschen zu verbessern. Das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien will das Wissen dazu nutzen, Interventionen zu entwickeln, die Menschen ein gesünderes und längeres Leben ermöglichen können.

An der Börse erreichte die Aktie von Alphabet Im Oktober ein Rekordhoch. Einige Analysten sind der Meinung, dass dieses schon bald verbessert werden könnte.

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) - Tochterunternehmen in Deutschland

Ein global agierender Anbieter für dezentrale Wasseraufbereitungsanlagen hat einen Bezug zu Deutschland. Der Schwerpunkt von De.mem liegt auf der modernen Membran-Filtrationstechnologie, welche die Unternehmensgruppe an ihrem Sitz in Singapur entwickelt. Der Hauptsitz liegt in Australien und im nordrhein-westfälischen Velbert sitzt die Tochter De.mem-Geutec Umwelt- und Abwassertechnik GmbH. Sie baut und entwickelt seit mehr als 30 Jahren Komponenten und Anlagen zur Aufbereitung von Industrieabwässern. Das Unternehmen richtet die selbst entwickelten Abwasserbehandlungsmittel spezifisch auf die Bedürfnisse der Kunden aus.

De.mem besitzt mit der innovativen Membrantechnologie einen Wettbewerbsvorteil. Diese ermöglicht eine energiesparendere und nachhaltige Filtration von Wasser. Einige prominente Kunden setzen auf die Technologien, Produkte und Dienstleistungen von De.mem. Darunter befinden sich Coca-Cola (ISIN: US1912161007), die BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) und Rio Tinto (ISIN: GB0007188757).

Tesla (ISIN: US88160R1014) - Tesla als "deutsches Unternehmen"

Auch der US-amerikanische Tech-Konzern hat einen Bezug zu Deutschland. "Tesla wird teilweise ein deutsches Unternehmen", sagte Musk nach der Übernahme des Anlagenbauers Grohmann Engineering, der mittlerweile Tesla Automation heißt. Außerdem unterhält Tesla die Gigafactory Berlin-Brandenburg in Grünheide. Der Elektroautobauer ist bemüht, einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren und ist auch in der Produktion von Energiespeicherlösungen und Solarenergiesystemen tätig. Tochterunternehmen helfen bei der ganzheitlichen Herangehensweise. Wie auch strategische Partnerschaften mit Panasonic (ISIN: JP3866800000), Toyota (ISIN: JP3633400001) und Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000).

Tochterunternehmen sind auch für Aktionäre interessant

Die Töchter von börsennotierten Unternehmensgruppen spielen eine wichtige Rolle bei deren Entwicklung und Ausrichtung. Daher ist es für Anlegerinnen und Anleger interessant zu wissen, welche Tochtergesellschaften rund um eine Aktie eine Rolle spielen.

