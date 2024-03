Berlin - Bei den Personen, die am Sonntag bei einem Polizeieinsatz in Berlin-Friedrichshain festgenommen wurden, handelt es sich vermutlich nicht um die beiden noch flüchtigen RAF-Mitglieder Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Das berichten am Mittag mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf das Landeskriminalamt Niedersachsen.



Demnach wurden die Personen, die zwischenzeitlich zur Feststellung der Personalien festgenommen wurden, mittlerweile wieder freigelassen. Konkrete Tatvorwürfe soll es Medienberichten zufolge nicht geben. Bei dem Polizeieinsatz am Sonntag waren Beamte des LKA, der Berliner Polizei und des Bundeskriminalamts im Einsatz. Details zu den Ergebnissen der Durchsuchungen wurden zunächst nicht veröffentlicht.



Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub wegen versuchten Mordes und diverser versuchter und vollendeter schwerer Raubüberfälle im Zeitraum von 1999 bis 2016.

