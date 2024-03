TUI hat zuletzt an den Märkten eine recht gute Rolle gespielt. Die Notierungen sind dabei am Freitag noch einmal um gut -0,8 % nach unten durchgereicht worden. Das ist kein sonderlich problematischer Wert, so die Meinung von Beobachtern. Denn der Wert hat immer noch die Chance, sich weiter im Aufwärtstrend zu bewegen. Wer sich das Chartbild ansieht, wird feststellen, dass die Notierungen seit etwa Anfang November einen deutlichen Aufwärtsschwung genommen haben. Der Trend also ist gut genug. Was aber sagen Analysten, die sich mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten auseinandersetzen?

Die Aktie von TUI bleibt rätselhaft

Der Wert bleibt aktuell rätselhaft. Denn die Notierungen sind an sich recht günstig. Die Aktie hat derzeit [...]

Hier weiterlesen