Berlin - Vor dem Hintergrund heftiger Kritik an der Ampelkoalition auch aus den eigenen Reihen hat die FDP die Einigung auf ein Rentenpaket mit dem Element einer Aktienrente als großen Erfolg hervorgehoben. "Mit dem Generationenkapital führen wir in diesem Jahr das erste Mal überhaupt eine kapitalgedeckte Säule in die gesetzliche Rentenversicherung ein", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



"Dieser Paradigmenwechsel ist angesichts der demografischen Schwierigkeiten unseres umlagefinanzierten Rentensystems ein Riesenerfolg." Das Rentensystem werde dadurch zukunftsfest. Bei anderen Ländern könne man sehen, dass kapitalgedeckte Modelle funktionierten. Es sei "Zeit, dass Deutschland nachzieht", sagte Djir-Sarai.



Die Koalition hatte sich in monatelangem Ringen auf ein Rentenpaket geeinigt. Details wollen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstag vorstellen.

