Memecoin MAGA (TRUMP) pumpt 649 % in 1 Monat und 16.809.166 % seit Start

Memecoins gibt es in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Eine von ihnen sind die Memetoken, welche für Politiker erschaffen wurden und eine Art moderne US-Wahl-Wette darstellen können. Solch ein Beispiele ist der MAGA-Coin, der auch als Trump-Coin bekannt ist. Warum der MAGA-Coin in letzter Zeit so stark zulegen konnte und wie nachhaltig der Anstieg ist, wird im folgenden Beitrag analysiert. Lesen Sie ihn jetzt, um sich möglicherweise noch rechtzeitig vor der US-Wahl zu positionieren!

So hat sich der Trump-Coin bisher entwickelt

Herausgegeben wurde der Memecoin MAGA am 11. August des Jahres 2023 für einen Preis von 0,00005249 USD und konnte laut den Angaben von DEXTools seitdem auf bis zu 9,79518 USD ansteigen. Dies entspricht einem Kursplus von beeindruckenden 16.809.166 %.

Allein heute konnte der Trump-Coin ein neues Allzeithoch ausbilden und eine Marktkapitalisierung von aktuell 421,75 Mio. USD erzielen. Dennoch kommt er im Vergleich zu anderen Memecoins erst auf 10.970 Hodler.

Ausgelöst wurde die Rallye von einem Interview am 21. Februar, in welchem sich Trump weniger kritisch gegenüber Kryptowährungen geäußert hat, auch wenn er weiterhin an der Macht des US-Dollars festhalten will. Dennoch versteht er die Anleger und kann mit Kryptowährungen leben, zumal da er auch selbst eigene NFT-Kollektionen herausgegeben hatte.

Mit dieser Haltung versucht Trump vermutlich jüngere Wahlgruppen zu adressieren und an Beliebtheit zu gewinnen. Denn vor allem sie haben ein größeres Interesse an Kryptowährungen, aber auch viele andere Kryptoanleger könnten somit im Vergleich zu dem CBDC-Befürworter Joe Biden überzeugt werden.

Seit dem Interview konnte der Trump-Coin um fast 224 % zulegen und sogar noch steiler steigen als zuvor. Nun befindet sich der MAGA-Coin unmittelbar vor dem 161,8-er-Fibonacci-Level von 10,0809 USD, welches ein wichtiger Widerstand ist. Sollte dieses mit einem Tagesschlusskurs überwunden werden, könnte der Trump-Coin bis 13,2644 USD steigen.

Zusätzliche Unterstützung erhält der MAGA-Token von der Listung unter den Trends von CoinMarketCap, da er hier auf 4. Platz liegt. Ebenso befindet sich der Trump-Coin auf Platz 8 der Memecoins. All dies gibt dem MAGA-Coin eine größere Aufmerksamkeit und könnte die Rallye noch einmal anheizen.

Mit seiner Marktkapitalisierung ist der Trump-Coin im Verhältnis zu anderen Memecoins mit mehr als 1 Mrd. USD noch verhältnismäßig günstig bewertet und könnte angesichts der US-Wahl vorwiegend in diesem Jahr und bei einem Wahlsieg noch länger steigen.

Wofür steht der MAGA-Coin?

Der MAGA-Memecoin steht für Make America Great Again, welches der Slogan von Donald Trump ist, dem Unternehmer, ehemaligen US-Präsidenten und erneuten Präsidentschaftskandidaten der Republikaner.

Sein Slogan symbolisiert das Versprechen, dass er die Vereinigte Staaten von Amerika in einen Zustand zurückführen will, den seine Anhänger als besser im Vergleich zum derzeitigen Status quo sehen.

Insbesondere sollen damit die wirtschaftliche Stärke, die Sicherheit, die internationale Anerkennung und die gesellschaftlichen Werte des Landes mit gemeint sein. Einige Punkte der Agenda sind Neubewertungen von Handelsabkommen, Abkehr von politischer Korrektheit und stärkere Einwanderungskontrollen.

BREAKING: Donald $TRUMP has just said he will be reinstating MAGANOMICS! pic.twitter.com/VC851SVVnA - MAGA Memecoin (@MAGAMemecoin) February 23, 2024

Ursprünglich stammt der Spruch gar nicht von Donald Trump selbst, sondern von Ronald Reagan, welcher ihn in folgender abgewandelter Form verwendete: Let's make America great again. Genutzt wurde er damals als Botschaft zur Erneuerung und Hoffnung nach wirtschaftlich und politischer herausfordernden Zeiten der 1970er-Jahre.

Maga soll jedoch nicht nur für den Slogan, sondern vor allem für Donald Trump stehen. Dabei wird der Memecoin ähnlich wie eine Wettplattform verwendet, bei welcher beispielsweise auf den Gewinner der US-Wahl gesetzt werden kann. Jedoch sind die Quoten im Vergleich zu dem Renditepotenzial von Memecoins wesentlich unattraktiver.

Allerdings bietet der MAGA-Coin auch noch mehr. Denn das Team engagiert sich ebenfalls im Bereich der Charity. Dafür erhebt es für jede Transaktion eine Verkaufsgebühr in Höhe von 1 %, wobei 0,33 % an U.S. Vets and Child Rescue Donations gespendet werden. Schon jetzt wurden 122 ETH (425.015 USD) an die Veteranen der USA und 91,75 ETH (319.632 USD) an die Prävention von Kinderhandel gezahlt.

Die übrigen 0,66 % werden für Marketing, Entwicklung und Liquidität verwendet. Somit kann der Trump-Coin auch für eine Steigerung der Reichweite sorgen, was ihm wiederum neue Investoren und höhere Preise bescheren kann. Bereits jetzt sind einige Artikel auf führenden Krypto-Nachrichten-Websites zu finden.

KI-Memecoins bieten wesentlich größeres Potenzial

Während die meisten Memecoins keinen tieferen Sinn und Nutzen haben, gibt es jedoch auch ganz andere Beispiele. Denn manche verwenden nur das Memecoin-Image, um somit ein sorgenfreieres Funding durchzuführen. Einige von ihnen nutzen sogar künstliche Intelligenzen und haben ein überdurchschnittliches Potenzial.

Ein solches Beispiel ist Scotty the AI, der fortschrittliches KI-Onlinesicherheitslösung für das Web3, also die Weiterentwicklung des Internets, bieten will. Denn die Bedrohungen nehmen aufgrund der sich exponentiell entwickelnden KIs sowie den damit verbundenen immer hoch entwickelteren Hacks rapide zu.

Um diesen Gefahren gegenüber einen angemessenen und zeitgemäßen Schutz zu bieten, nutzt Scotty the AI unterschiedlichste Datenbanken, damit es sich in Echtzeit mithilfe von maschinellem Lernen immer weiter optimiert. Auf diese Weise kann besonders rasant agiert und effektiv gegenüber Hackern geschützt werden.

Geboten wird unter anderem die ausgesprochen sichere Token-Swap-Funktion, mit welcher Wale und institutionelle Anleger hohe Summen sparen können. Dies ist auch der Grund, weshalb sie zu Stammkunden werden und hohe Gebühreneinnahmen für Scotty the AI einbringen könnten.

Ein weiteres besonders nützliches KI-Onlinesicherheitstool ist der Scotty Chat. Dieser vereint das umfangreiche Wissen der Onlinesicherheitsexperten in seiner KI, um jederzeit persönliche Beratungen zu bieten. Diese können unter anderem Prophylaxe, Smart-Contract-Analysen und viel mehr beinhalten.

Aber auch das KI-P2E-Gaming-Ökosystem Meme Kombat nutzt die Macht der künstlichen Intelligenzen, um einen bisher unbekannten Unterhaltungsreichtum zu ermöglichen, bei dem den Spielern niemals langweilig werden soll. Gleichzeitig lässt sich Web3-Gaming-Ökosystem somit wesentlich schneller, preiswerter und hochwertiger entwickeln.

Dies ist auch der Grund, weshalb nach dem Erreichen des Vorverkaufsziels von 10 Mio. USD in nur noch einem Tag der Launch des Spiels zeitgleich mit der ersten Börsenlistung stattfinden soll. Auf diese Weise kann schon schnell eine natürliche Nachfrage hinzukommen.

Entwickelt wurde ein Arenkampfspiel für Memecoin-Charaktere, das an Mortal Kombat angelehnt wurde. Durch die Vereinigung aller Meme-Stars könnte es auch das gebündelte Explosionspotenzial bieten.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.