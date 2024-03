NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Deutschland/Frankreich:

"Über herzliche Begrüßungsgesten und freundliches Händeschütteln hinaus wird es höchste Zeit, dass Deutschland und Frankreich sich ihrer Verantwortung als stärkste Länder in der EU, aber auch als gewichtige Partner in der Nato mit oder ohne die Vereinigten Staaten bewusst werden und danach handeln. Diesseits des Rheins bringt es keine Wählerstimmen, sich von Frankreich zu distanzieren, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass es am anderen Ufer anders ist. Zu selbstverständlich ist in der Bevölkerung beider Länder die deutsch-französische Freundschaft, jedenfalls solange Deutschland nicht die historische Herrlichkeit und Größe Frankreichs infrage stellt."/yyzz/DP/he