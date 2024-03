Rückenwind für die Aktien des französischen Energieriesen TotalEnergies. Denn die Ölpreise verteuerten sich zuletzt weiter. So konnten Brent und WTI auch am vergangenen Freitag wieder deutlich zulegen. So kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 84,16 US-Dollar. Das waren 2,23 Dollar mehr als am Tag zuvor.Zudem erhöhte sich der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 2,49 Dollar auf 80,75 Dollar. Damit stieg der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...