FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag weiter gestiegen. Im Vergleich zum Freitag ging es für die Gemeinschaftswährung aber nur leicht nach oben. Am Morgen wurde der Euro bei 1,0844 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0813 Dollar festgesetzt.

Für Auftrieb sorgten schwache Konjunkturdaten aus den USA, die den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen. Am Freitag war bekannt geworden, dass sich die Stimmung in der Industrie und die US-Konsumlaune unerwartet eingetrübt hatten. Im weiteren Tagesverlauf wird am Devisenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten.

Am Markt richtet sich das Interesse zudem zunehmend auf die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Es wird damit gerechnet, dass die Notenbank die Leitzinsen weiterhin nicht verändert. Anleger erhoffen sich aber von den Notenbankern um EZB-Präsidentin Christin Lagarde Hinweise, wann die erste Zinssenkung in der Eurozone zu erwarten ist./jkr/stw