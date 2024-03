EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Delivery Hero kündigt Finanzierungstransaktion zur Laufzeitverlängerung und Aufstockung ihrer Kreditlinien an und verwendet die Erlöse teilweise für den Rückkauf ausgewählter Wandelanleihen Berlin, 4. März 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) kündigt heute den Start einer Finanzierungstransaktion an, um die bestehenden USD 813 Millionen Kreditlinie und EUR 300 Millionen Kreditlinie ("Dollar Term Facility" bzw. "Euro Term Facility") zu ändern und zu verlängern sowie um eine oder mehrere Kreditlinien mit einen Gesamtbetrag entsprechend etwa EUR 500 Millionen aufzustocken ("Add-on Term Facilities", zusammen mit der Dollar Term Facility und der Euro Term Facility, die "Kreditlinien"). Die Transaktion wird initiiert, um die Bedingungen von Delivery Heros bestehenden Kreditlinien zugunsten der Gesellschaft zu ändern, die Laufzeit von August 2027 auf Dezember 2029 zu verlängern und die Fremdkapitalkosten zu senken. Delivery Hero beabsichtigt, mindestens EUR 300 Millionen der Add-on Term Facilities für den Rückkauf ausgewählter ausstehender Wandelschuldverschreibungen zu verwenden. Abhängig von der Dynamik und dem Ergebnis dieses Rückkaufs, wird der verbleibende Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, was auch weitere Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen einschließt. Im Hinblick auf den Rückkauf der Wandelanleihen beabsichtigt die Gesellschaft, ein Angebot zum Rückkauf zu unterbreiten, um (i) die 2025 Anleihe (d.h. die Wandelanleihe mit Fälligkeit 2025 (ISIN: DE000A3H2WP2) mit einem zum heutigen Stand ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen, nach einem bereits erfolgten Rückkauf in Höhe von EUR 250 Millionen im Jahr 2023) und (ii) die 2026 Anleihe (d.h. die Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026 (ISIN: DE000A3MP429) mit einem zum heutigen Stand ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 750 Millionen), teilweise gegen Barzahlung zurückzukaufen. Die Entscheidung, die Rückkaufangebote anzunehmen, liegt im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft. Weitere Ankündigungen in Bezug auf solche Rückkäufe werden zu gegebener Zeit erfolgen. Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt Delivery Hero bestätigt die Prognose aus dem Q4 2023 Trading Update vom 14. Februar 2024. Delivery Hero erwartet ein Wachstum des Bruttowarenwertes ("GMV") von 7-9% gegenüber dem Vorjahr und ein Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente von 15-17% gegenüber dem Vorjahr. Ferner erwartet der Konzern, im Geschäftsjahr 2024 ein bereinigtes EBITDA von EUR 725-775 Millionen und einen positiven Free Cash Flow zu generieren. Bezüglich der Definitionen der alternativen Finanzkennzahlen GMV, GMV, Gesamtumsatz der Segmente und bereinigtem EBITDA, verweist Delivery Hero auf die entsprechenden Definitionen, die sich im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 79 im Kapitel A "Konzernprofil" im zusammengefassten Lagebericht befinden, der auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens veröffentlicht wurde. Anmerkung: Die Wachstumsraten für den GMV und den Gesamtumsatz der Segmente für das Geschäftsjahr 2024 basieren auf konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung der Effekte der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. Das bereinigte EBITDA und der Free Cash Flow im Geschäftsjahr 2024 sind in Berichtswährung und unter Berücksichtigung der Rechnungslegung in Hochinflationsländern angegeben. Der Free Cash Flow wird berechnet als Cash Flow aus dem operativen Geschäft (Veränderungen beim Working Capital ohne Forderungen gegenüber Zahlungsdienstleistern und Restaurantverbindlichkeiten) abzüglich Investitionsausgaben (CapEx) und der Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus. ******* Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

