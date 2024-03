Die Parfümeriekette Douglas arbeitet an der Rückkehr zur Börse. Wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt, könnte das IPO noch im März über die Bühne gehen. Durch den Börsengang will Douglas in erster Linie seinen Schuldenberg abbauen. Das Unternehmen strebt Eigenkapitalzuflüsse in Höhe von 1,1 Milliarden Euro an.Das Geld soll einerseits aus einer Kapitalerhöhung im Rahmen des Börsengangs kommen, andererseits wollen die Alteigentümer, der Finanzinvestor CVC und die Familie Kreke, davon rund ...

