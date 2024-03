Nach Jahren des Sparens und der Restrukturierung will auch die Deutsche Bank ihre Aktionäre wieder stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Neben Dividendenerhöhungen passiert das mittlerweile auch über den Rückkauf eigener Aktien. Heute startet das nächste Programm, was dem Kurs endlich Beine machen könnte.Am heutigen Montag läuft das kürzlich von der EZB genehmigte Aktienrückkauf-Programm an. Spätestens bis zum 23. Juli dieses Jahres soll das Programm mit einem Volumen von bis zu 675 Millionen ...

