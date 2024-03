Istanbul, 4. März 2024 (ots/PRNewswire) -Assan Alüminyum, ein führender Hersteller von flachgewalztem Aluminium, investiert in nachhaltige Technologien, um seinen CO2-Fußabdruck weiter zu verringern und gleichzeitig seine Produktionskapazität zu erweitern. Das Unternehmen hat von der IFC ein grünes Darlehen in Höhe von 90 Millionen Dollar erhalten, um sein mehrjähriges Investitionsprogramm zur Ermöglichung eines nachhaltigen Wachstums zu unterstützen.Assan Alüminyum, eine Tochtergesellschaft der Kibar Group, setzt ihr nachhaltiges Wachstum durch ein mehrjähriges Investitionsprogramm fort. Das Programm umfasst eine brandneue, energieeffiziente Kaltwalzanlage sowie neue Stranggussanlagen und verbesserte Filtersysteme sowohl für neue als auch für bestehende Anlagen. Mit diesen Investitionen will das Unternehmen die Produktionseffizienz durch Modernisierung steigern, seine CO2-Bilanz durch die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen am Energieverbrauch und die Steigerung des Einsatzes von Aluminiumschrott in der Produktion verbessern und schließlich seine jährliche Gesamtproduktionskapazität um 60.000 Tonnen erhöhen. Nach Abschluss des Investitionsprogramms will das Unternehmen über die höchste Stranggusskapazität in ganz Europa und Amerika verfügen.Assan Alüminyum erhielt im vergangenen Jahr von der IFC ein grünes Darlehen in Höhe von 90 Millionen Dollar, das das Investitionsprogramm des Unternehmens unterstützt, um nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Das Unternehmen entwickelte einen Rahmen für grüne Finanzierungen, der mit den Green Loan Principles und den Green Bond Principles übereinstimmt, bevor es grüne Finanzierungen erhielt. Dieser Rahmen legt eindeutige und messbare Ziele fest und ermöglicht es dem Unternehmen, Zugang zu grünen Finanzierungsinstrumenten zu erhalten, um seine Expansion voranzutreiben. Die IFC-Finanzierung passte perfekt in den grünen Finanzierungsrahmen von Assan Alüminyum und stellte eine zu 100 % auf das Klima ausgerichtete Investition dar.Göksal Güngör, Geschäftsführer von Assan Alüminyum: "Wir glauben, dass Aluminium einen besonderen Platz beim Übergang in eine nachhaltigere Zukunft einnimmt. Daher werden wir trotz der schwierigen Marktbedingungen weiterhin in eine nachhaltige Expansion investieren. Nachhaltigkeit ist einer unserer zentralen Werte bei Assan Alüminyum, neben Zuverlässigkeit, Flexibilität und Innovation. Wir sind daher fest entschlossen, unsere Zukunftspläne im Einklang mit den globalen Nachhaltigkeitsprinzipien und unserem Nachhaltigkeitsmotto "Zukunft produzieren, ohne sie zu verschwenden" zu gestalten. Unser Ziel ist es, bei nachhaltigkeitsorientierten Aktivitäten und Initiativen in unserer Branche eine Vorreiterrolle einzunehmen."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2347343/Assan_Aluminyum.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1088235/Assan_Aluminyum_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/assan-aluminyum-investiert-weiter-in-nachhaltige-technologien-302072968.htmlPressekontakt:DERIN AKERSOY,derin.akersoy@assanaluminyum.com,+905309407204Original-Content von: Assan Aluminyum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161437/5726880