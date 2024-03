DJ Delivery Hero will mit Kredit für 300 Mio Euro Wandelanleihen ablösen

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero will sich mit zusätzlichen Kreditlinien rund 500 Millionen Euro beschaffen, um Wandelanleihen für mindestens 300 Millionen Euro zurückzukaufen. Ziel sei es, die Finanzierungskosten zu senken, kündigte der Lieferdienst in Berlin an. Mit dem Geld sollen Teile der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2025 und 2026 vorzeitig abgelöst werden. Details würden zu einem späteren Zeitpunkt verkündet, erklärte Delivery Hero.

Abhängig von der Dynamik und dem Ergebnis des Rückkaufs soll der verbleibende Betrag aus der zusätzlichen Kreditlinie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werde. Das kann auch weitere Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen bedeuten.

Delivery Hero kündigte ferner an, die bestehenden Kreditlinien über 813 Millionen Dollar und 300 Millionen Euro zu den eigenen Gunsten zu verändern und ihre Laufzeit von August 2027 auf Dezember 2029 zu verlängern.

