Der DAX dürfte am Montag stabil und damit knapp unter seiner Rekordmarke starten. Diese hatte der deutsche Leitindex am Freitag bei 17.816 Zählern erreicht, bevor leicht enttäuschende Inflationsdaten aus der Eurozone moderate Gewinnmitnahmen ausgelöst hatten. Positiv aufgenommene Wirtschaftsnachrichten in den USA und die Perspektive geldpolitischer Lockerungen hatten schließlich in den USA die Rekordjagd der dortigen Börsen zum Wochenschluss neu angeheizt. Eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte ...

