Dietlikon - Der Baukonzern Implenia hat verschiedene Aufträge an Land gezogen. Die neuen Projekte kommen aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Schweden und haben einen Umfang von insgesamt rund 240 Millionen Franken. Für den Datacenter-Anbieter Green baut Implenia in Dielsdorf zwei Hochleistungs-Rechenzentren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zudem wird Implenia im Kanton Zürich als Totalunternehmer eine Wohnüberbauung für eine Vorsorgeeinrichtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...