Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreisdeflation in China verschärfte sich im Januar von minus 0,3 auf minus 0,8 Prozent im Jahresvergleich und lag damit unter den Marktprognosen von minus 0,5 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.Die Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) sei weiter von plus 0,6 auf plus 0,4 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vormonat sei die Kernrate saisonbereinigt mit minus 0,1 Prozent in den deflationären Bereich gefallen. Immerhin würden die im Monatsvergleich stagnierenden Erzeugerpreise Erwartungen auf das Erreichen der Talsohle bei der Produzentenpreis-Deflation schüren. ...

