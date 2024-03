Die Amazon-Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort. Am Freitag ging der Titel des US-Techkonzerns mit einem Gewinn von 0,8 Prozent auf 178,22 Dollar aus dem Handel und erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch. Vom Rekordhoch trennen Amazon jetzt nur noch 10,50 Dollar. Die Analysten an der Wall Street bleiben bullish.Seit Jahresbeginn liegt Amazon nun bereits mit 17,3 Prozent im Plus - nach 81 Prozent plus 2023. Damit hat sich die Aktie des Spezialisten für E-Commerce, Cloud und Werbung im vergangenen und ...

