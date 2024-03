FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel leicht gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 132,16 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,42 Prozent.

Eine generell freundliche Stimmung an den Finanzmärkten bremste die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen. Zuletzt hatten die US-Börsen den Handel mit Rekordständen beendet. Beim deutschen Leitindex Dax wird ein Wochenauftakt in der Nähe des Rekordhochs erwartet.

Im weiteren Tagesverlauf wird am deutschen Rentenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten.

Am Markt richtet sich das Interesse zudem zunehmend auf die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag. Es wird damit gerechnet, dass die Notenbank die Leitzinsen weiterhin nicht verändert. Anleger erhoffen sich aber von den Notenbankern um Präsidentin Christin Lagarde Hinweise, wann die erste Zinssenkung in der Eurozone zu erwarten ist./jkr/bgf/stw