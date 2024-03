Zu Beginn der neuen Handelswoche zeichnet sich für den DAX ein vorsichtig optimistischer Start ab. Mit einem leichten Plus auf 17.750 Punkte dürfte der deutsche Leitindex knapp unter seinem jüngsten Rekordhoch von rund 17.816 Zählern in den Handel starten. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen.1. Rally an der Wall StreetIn der vergangenen Handelswoche erlebten die US-Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...