NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen des Triebwerksbauers habe er seine Gewinnschätzungen (EPS) ein wenig angehoben, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Zur Untersuchung von GTF-Triebwerken habe es keine neuen Negativ-Nachrichten gegeben, und bereinigt um die damit verbundenen Probleme habe MTU sehr stark abgeschnitten. Die Risiken im Zusammenhang mit den GTF-Turbinen gingen zurück. Dazu sei die Bewertung der Aktie sehr attraktiv./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 00:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 00:27 / GMT

DE000A0D9PT0