DJ Verdi streikt bei Lufthansa Boden am Donnerstag und Freitag

FRANKFURT (Dow Jones)--Der nächste Streik bei Lufthansa findet in dieser Woche am Donnerstag und Freitag statt. Da das Unternehmen keinerlei Bereitschaft zeige, ein wertigeres Angebot vorzulegen, ruft die Gewerkschaft Verdi die Lufthansa-Bodenbeschäftigten am 7. und 8. März 2024 erneut zu einem Warnstreik auf, wie Verdi mitteilte.

Der Konzern habe in den zweitägigen Verhandlungen sein Angebot im Kern lediglich an zwei Stellen verbessert. Eine Einigung sei vor dem Hintergrund eines nur geringen Entgegenkommens ausgeblieben. Der bereits weit im Voraus vereinbarte fünfte Verhandlungstermin findet am 13. und 14. März statt. Der Warnstreik für die passagiernahen Bereiche beginnt am Donnerstag, dem 7. März 2024 ab 4.00 Uhr und endet am Samstag, dem 9. März 2024 um 7.10 Uhr. Für die nicht passagiernahen Bereiche, wie Fracht oder Technik, gelten abweichende Zeiten.

March 04, 2024 02:59 ET (07:59 GMT)

