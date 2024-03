FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit neuen Höchstständen an den US-Börsen im Rücken hat sich der Dax am Montag knapp unter seiner Rekordmarke gehalten. Diese hatte der deutsche Leitindex am Freitagmorgen bei 17 816 Zählern erreicht, bevor leicht enttäuschende Inflationsdaten aus der Eurozone moderate Gewinnmitnahmen auslösten.

Nun zeigte sich der Dax mit plus 0,02 Prozent auf 17 738,14 Punkte stabil. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,27 Prozent auf 26 190,64 Zähler, und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,11 Prozent auf 4900,43 Punkte vor.

Am Freitag hatten in den USA positiv aufgenommene Wirtschaftsnachrichten, die Aussicht auf gute Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz und die Perspektive geldpolitischer Lockerungen die Rekordjagd der dortigen Börsen neu angeheizt. Die wichtigsten Technologieindizes und auch der marktbreite S&P 500 erreichten neue Höchstmarken.

"Zu Beginn der neuen Handelswoche lautet die entscheidende Frage einmal mehr: Wie lange kann diese Rally noch laufen?", schreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Warnzeichen werden ihm zufolge inzwischen immer deutlicher sichtbar.

Auch Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst beim Broker CMC Markets, ist vorsichtig: "Noch vermittelt der Dax den Eindruck, als könne ihn nichts aus der Bahn werfen." Der entsprechende Volatilitätsindex notiere auf dem tiefsten Stand seit vier Jahren. "Aber diese Woche hat es in sich." Schließlich könnten Kurse, wenn sie zu stark gestiegen seien, bereits durch kleine Enttäuschungen unter Druck geraten und größere Verkaufswellen auslösen.

Stanzl verweist auf die in dieser Woche anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten vor dem Kongress, den anstehenden Volkskongress in China und die US-Arbeitsmarktdaten für Februar als derzeit wichtigste Risikofaktoren./ck/stw

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, US78378X1072, 2455711