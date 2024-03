Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Per saldo hat sich das Renditeniveau in der letzten Woche nicht wesentlich verändert und auch der EUR/USD-Kurs pendelt seit Tagen um die 200-Tagelinie, so die Analysten der Helaba.Die Datenveröffentlichungen hätten unterschiedliche Signale gegeben und so würden Zinssenkungserwartungen - hauptsächlich fokussiert auf den Juni und das zweite Halbjahr - bei beiden wichtigen Notenbanken präsent bleiben. Dies decke sich weitgehend mit den Einschätzungen der Notenbanker. Sowohl bei der FED als auch bei der EZB sehe man den Bedarf einer geldpolitischen Lockerung, diese solle aber nicht übereilt und stets in Abhängigkeit der eingehenden Daten getroffen werden. Im Vorfeld der EZB-Sitzung in dieser Woche gebe es vermutlich keine Impulse mehr, die die Erwartungen im März unveränderter Zinsen noch in Frage stellen würden. ...

