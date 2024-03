DJ MÄRKTE EUROPA/DAX in ruhigem Umfeld kaum verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte treten zum Start in die Woche auf der Stelle. Der DAX notiert kaum verändert bei 17.738 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 4.903 Punkte nach oben. Die Vorlagen aus Asien sind mit den Rekordständen in Japan und Taiwan leicht positiv. "An den Aktienmärkten sieht das nach einem ganz normalen Konsolidierungstag aus mit DAX-Ständen knapp unter dem jüngsten Allzeithoch", so ein Marktteilnehmer.

"Trotz der kräftigen Kursgewinne der vergangenen Wochen sind vermutlich keine stärkeren Rücksetzer zu erwarten", sagt er. Die Agenda ist am Montag noch relativ leer. Im Wochenverlauf stehen dann neben der Berichtssaison die Sitzung der EZB am Donnerstag im Blick sowie der US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Freitag. Aus dem breiten Stoxx-600-Universum legen diese Woche knapp 10 Prozent der Unternehmen ihre Quartalsberichte vor.

Ausblick von Evonik liefert kaum Fantasie

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verhagelte die schwache Nachfrage Evonik (+1,5%) wie erwartet das Ergebnis, die im Sommer gesenkte Prognose wurde jedoch erreicht. So heißt es an der Börse, dass das bereinigte EBITDA im Schlussquartal rund 3 Prozent unterhalb des Konsens ausgefallen sei. Auch der Ausblick liefere nicht viel Fantasie. Hier stelle das Unternehmen ein EBITDA von 1,7 bis 2 Milliarden Euro in Aussicht, der Konsens liege mit 1,87 Milliarden Euro bereits am oberen Rand. Zudem aktualisierte Evonik das Kosteneinsparungsprogramm um 400 Millionen Euro bis zum Geschäftsjahr 2026. Leicht positiv werten die Analysten der Citi den Ausblick, der sicherer aussehe als bei einigen anderen Unternehmen und daher unterstützend wirken dürfte.

Ähnlich inspirierend liest sich der Ausblick von Henkel (+1,5%). Der DAX-Konzern mit seinen zwei Segmenten - Consumer Brands und Adhesive Technologies - will 2024 den Umsatz organisch um moderate 2,0 bis 4,0 Prozent steigern. Den bereinigten Gewinn je Vorzugsaktie will der Konzern 2024 um 5 bis 20 Prozent erhöhen verglichen mit dem Vorjahreswert.

Die Aktie von VW (+1,2%) scheint sich von den Abschlägen am Freitag in Folge des Ausblicks leicht erholen zu können. Positiv bei Delivery Hero (+6,5%) wird an der Börse gewertet, dass sich mit zusätzlichen Kreditlinien rund 500 Millionen Euro beschafft werden sollen, um Wandelanleihen für mindestens 300 Millionen Euro zurückzukaufen. Ziel sei es, die Finanzierungskosten zu senken, kündigte der Lieferdienst in Berlin an.

Douglas will zurück an die Börse

Das IPO-Fenster ist aktuell weit offen. Während Renk den Börsengang durch die Hintertür gewählt hatte, kommt nun Douglas auf das Parkett. Deutschlands größte Kosmetik- und Parfümhandelskette hat nun offiziell eine Absichtserklärung für einen Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht. Der Börsengang könne noch im ersten Quartal erfolgen, sofern das Börsenumfeld dies erlaube. Nach dem Zeitplan könnte der Gang an die Börse in der letzten Märzwoche erfolgen. Douglas gehört mehrheitlich zu CVC Capital Partners, die derzeit etwa 84 Prozent hält - die Gründerfamilie Kreke die restlichen 16 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.902,80 +0,2% 7,94 +8,4% Stoxx-50 4.316,70 +0,3% 14,09 +5,5% DAX 17.738,32 +0,0% 3,25 +5,9% MDAX 26.126,21 +0,0% 5,57 -3,7% TecDAX 3.436,00 +0,2% 6,76 +3,0% SDAX 13.892,07 +0,3% 35,03 -0,5% FTSE 7.669,81 -0,2% -12,69 -0,7% CAC 7.925,10 -0,1% -9,07 +5,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,40 -0,02 -0,17 US-Zehnjahresrendite 4,20 +0,00 +0,32 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 17:02 % YTD EUR/USD 1,0841 +0,0% 1,0850 1,0833 -1,8% EUR/JPY 162,84 +0,1% 163,18 162,63 +4,7% EUR/CHF 0,9560 -0,2% 0,9581 0,9589 +3,0% EUR/GBP 0,8558 -0,1% 0,8566 0,8563 -1,3% USD/JPY 150,21 +0,1% 150,39 150,13 +6,6% GBP/USD 1,2667 +0,1% 1,2666 1,2651 -0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2108 +0,0% 7,2107 7,2101 +1,2% Bitcoin BTC/USD 64.905,85 +3,4% 63.677,26 61.328,25 +49,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,18 79,97 +0,3% +0,21 +10,8% Brent/ICE 83,65 83,55 +0,1% +0,10 +9,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,05 25,55 -2,0% -0,50 -20,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.084,86 2.082,77 +0,1% +2,09 +1,1% Silber (Spot) 23,14 23,12 +0,0% +0,01 -2,7% Platin (Spot) 894,17 890,30 +0,4% +3,87 -9,9% Kupfer-Future 3,87 3,86 +0,3% +0,01 -0,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

March 04, 2024 03:32 ET (08:32 GMT)

