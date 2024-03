Alorica Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Kundenerlebnis (CX), gab heute die Einführung seiner Echtzeit-Sprachübersetzung (ReVoLT) bekannt, die Sprachbarrieren bei Live-Kundeninteraktionen effektiv beseitigt. Dieses Angebot ist das Herzstück von Alorica Clear einer KI-gestützten Lösungssuite, die die Kommunikation von Unternehmen mit ihren Kunden weltweit durch nahtlose Sprachübersetzung, Akzentlokalisierung und Hintergrundgeräuschunterdrückung revolutioniert. Die Dienste werden durch eine exklusive linguistische Verarbeitungsplattform ermöglicht, die KI einsetzt, um Übersetzungsfunktionen für das mehrsprachige Kundenerlebnis über digitale und sprachliche Kanäle anzubieten.

Unternehmen, die ihre Kundenerlebnisse personalisieren und lokalisieren, sehen sich mit Sprachbarrieren und kulturellen Nuancen konfrontiert, die den Betrieb erschweren und den ROI in Frage stellen. ReVoLT beseitigt diese Probleme, indem es eine bidirektionale Sprachübersetzung in Echtzeit in 75 Sprachen bietet. Durch die Integration dieser Technologie können Unternehmen ihre Serviceabläufe an jedem beliebigen Ort einrichten und Kunden auf der ganzen Welt in ihrer Muttersprache unterstützen, was den Service verbessert und die Kosten um bis zu 50 senkt.

"Die Nachfrage nach mehrsprachigem Service explodiert aufgrund einer zunehmend vernetzten Welt, in der Marken ihre Kunden durch personalisierte Erlebnisse ansprechen", erklärt Mike Clifton, Chief Growth Transformation Officer von Alorica. "Kunden legen großen Wert auf Lokalisierung, aber Kundenerlebnis-Führungskräfte haben Schwierigkeiten, ihre Kontaktzentren über mehrere Regionen hinweg effizient zu skalieren. Mehrsprachiger Support erforderte in der Vergangenheit fragmentierte Warteschlangen oder Standorte, was zu zusätzlicher Komplexität und Kosten bei gleichzeitiger Qualitätsminderung führte. ReVoLT ist unsere strategische Antwort auf dieses wachsende Bedürfnis und versetzt unsere Kunden in die Lage, einen zentralisierten, effektiven und kultursensiblen Kundensupport zu bieten und gleichzeitig erhebliche Einsparungen und einen verbesserten Service zu erzielen."

Laut Branchendaten geben 29% der Unternehmen an, Kunden zu verlieren, weil sie keinen mehrsprachigen Support anbieten, und 70% der Endnutzer sagen, dass sie sich Unternehmen gegenüber loyaler fühlen, die Dienstleistungen in ihrer Muttersprache anbieten. Alorica Clear bereichert Kundeninteraktionen und verbessert die Geschäftsergebnisse durch die transformative Kraft von KI, maschineller Übersetzung und großen Sprachmodellen.

Die Alorica Clear-Lösungssuite beseitigt Reibungsverluste in der globalen Kundenerlebnisbereitstellung durch:

Sprachübersetzung in Echtzeit ReVoLT bietet eine bidirektionale Sprachübersetzung, Grammatikkorrektur und Transkription für 75 Sprachen und 200 Dialekte mit hoher Skalierbarkeit und Sicherheit.

ReVoLT bietet eine bidirektionale Sprachübersetzung, Grammatikkorrektur und Transkription für 75 Sprachen und 200 Dialekte mit hoher Skalierbarkeit und Sicherheit. Digitale Übersetzung Mit der Unterstützung von über 100 Sprachen und Dialekten können Agenten nahtlos mehrsprachige digitale Transaktionen über Chat, E-Mail und Dokumente durchführen.

Mit der Unterstützung von über 100 Sprachen und Dialekten können Agenten nahtlos mehrsprachige digitale Transaktionen über Chat, E-Mail und Dokumente durchführen. Mehrsprachiger kognitiver Assistent Dolmetscht und löst digitale Anfragen in über 100 Sprachen und ist speziell auf den Ton und die Ziele der Marke geschult.

Dolmetscht und löst digitale Anfragen in über 100 Sprachen und ist speziell auf den Ton und die Ziele der Marke geschult. Akzentlokalisierung Mildert die Akzente der Agenten bei Live-Interaktionen und passt sich der natürlichen Sprache des Kunden an, um das Verständnis zu gewährleisten.

Mildert die Akzente der Agenten bei Live-Interaktionen und passt sich der natürlichen Sprache des Kunden an, um das Verständnis zu gewährleisten. Geräuschunterdrückung Eliminiert Hintergrundgeräusche und Ablenkungen, zugeschnitten auf Alorica Anywhere die Home-Office-Lösung des Unternehmens.

"Wir glauben, dass die Sprachpersonalisierung eine der überzeugendsten Anwendungen dieser exklusiven Technologie ist, da sie die langjährigen Hindernisse für die Bereitstellung eines lokalisierten Service mit hoher Qualität und Effizienz beseitigt. Die Echtzeit-Sprachübersetzung verkörpert unser Engagement für nahtlose und effektive Kundenerlebnisse, unabhängig von Sprachunterschieden", so Clifton.

Alorica Clear reiht sich in das Portfolio der technologiebasierten Angebote von Alorica IQ ein der Digital- und Innovationsabteilung des Unternehmens, die sich auf Nutzerlebnis-Design, Technologielösungen und Analytik konzentriert. Erleben Sie die exklusiven Echtzeit-Sprachübersetzungsfunktionen von Alorica Clear hier

Über Alorica

Alorica schafft großartige digitale Kundenerlebnisse in großem Maßstab. Unser Team aus 100.000 Lösungsfindern, Technologen und Betreiberpartnern arbeitet mit globalen Marken und innovativen Unternehmen zusammen, um digital aufgeladene, maßgeschneiderte Interaktionen zu liefern, nach denen sich Kunden sehnen. Mit einer Erfolgsbilanz bei der Schaffung langfristiger Loyalität bietet Alorica umsetzbare Erkenntnisse, bewährte Prozesse und Kundenerlebnis-Führungsqualitäten, die für die Ziele der Kunden entscheidend sind, ganz gleich, ob sie sich auf digitale Optimierung, Kundenbindung oder Marktexpansion konzentrieren. Unsere digitale Praxis Alorica IQ entwirft, integriert und optimiert erstklassige Technologielösungen für das Kundenerlebnis, um den Service zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Alorica treibt Kundenerlebnisinnovationen für die besten Kunden rund um den Globus von seinen preisgekrönten Niederlassungen in 19 Ländern weltweit voran. Mehr erfahren Sie unter www.alorica.com.

