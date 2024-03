Zürich - An der Schweizer Börse geben die Kurse zu Wochenbeginn mehrheitlich nach. Der SMI fahre weiterhin mit angezogener Handbremse, heisst es in einem Kommentar. Zwar habe er am vergangenen Freitag einen Jahreshöchststand erreicht, mit der Rekordjagd der Überseebörsen könne er aber weiterhin nicht mithalten. In Asien etwa setzte der japanische Nikkei seine Rekordjagd fort und schloss erstmals über der Marke von 40'000 Punkten. Die Zurückhaltung ...

