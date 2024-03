Daten geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus im Hinblick auf zukünftige Erholung im Frachtbereich

Der führende Echtzeit-Lieferketten-Nachverfolgungs-Anbieter FourKites hat heute seine globale Liste der Top-Transportunternehmen (Premier Carrier List, PCL) veröffentlicht, mit der die wachsende Gemeinschaft von Vermittlern, Spediteuren und Third-Party-Logistics-Anbietern ausgezeichnet wird, die bei allen Beförderungsarten die höchsten Nachverfolgungs-Standards erreichen. Die Transportunternehmen, die auf der PCL von FourKites erscheinen, bieten konsequent Sendungsdaten hoher Qualität, erleichtern kürzere Umschlagszeiten und eine optimierte Leistung sowohl für Befrachter als auch für Transporteure.

Die neuesten Daten von FourKites machen deutlich, wie wichtig es ist, Kunden eine marktführende Sendungsnachverfolgung zu bieten und weisen bei den Unternehmen auf der Liste der Top-Transportunternehmen auf ein außerordentliches Wachstum hin. Die Daten von FourKites zeigen beispielsweise auf, dass neue Transportunternehmen, die sich im H2 2023 für die PCL qualifizierten, im Monatsvergleich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 im Vergleich zum Gesamt-Netzwerk-Durchschnitt eine Steigerung ihres Versandvolumens um 11 aufwiesen. Die Daten belegen weiterhin, dass die Transportunternehmen auf der PCL 4,5 Mal so viele Befrachter-Kunden haben als nicht auf dem PCL vertretene Transportunternehmen. Die H2 PCL-Liste umfasst über 750 Transportunternehmen. Dies ist gegenüber der ersten Hälfte 2023 ein Zuwachs um 7 %. Insbesondere die Anzahl der Top-Transportunternehmen, die ihre Dienste in Europa anboten, stieg seit der ersten Hälfte 2023 um 21 %.

"Wir freuen uns, auf der Liste der Top-Transportunternehmen von FourKites aufgeführt zu sein", sagte Stefan Barten, Global Key Account Manager bei der Gebrüder Weiss GmbH, einem führenden Transportunternehmen in Europa. "FourKites ermöglicht es uns, weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben zu verbringen und mehr Zeit für die Buchung rentabler Qualitätsfracht."

"Bei Van den Bosch sind wir überzeugt, dass die Bedeutung von Daten in deren schnellem Zugriff und ihrer unmittelbaren Nutzung liegt", erklärt Twan Slits, Manager IT, Van den Bosch. "Mit der Unterstützung des Teams von FourKites können wir unseren Kunden präzise Echtzeit-Daten über den Verbleib ihrer Sendungen und die geplanten Ankunftszeiten liefern. Dies ist ein zentraler Faktor bei unseren innovativen und zukunftssicheren Lieferketten-Lösungen. Wir freuen uns, auf der Liste der Top-Transportunternehmen von FourKites zu stehen."

Die Ergebnisse des jüngsten PCL von FourKites deuten, ebenso wie frühere Anzeichen, auf eine bevorstehende Erholung im Frachtsektor im Jahr 2024 hin. Der Freight Sentiment Index von FreightWaves lässt vorsichtigen Optimismus hinsichtlich einer Erholung bei den Frachtunternehmen sowie eine starke Steigerung bei den Erwartungen für eine langfristige Rentabilität erkennen. Außerdem erfasste DAT Freight Analytics, wie kürzlich berichtet, eine Steigerung beim Verhältnis Pritschenhängerlast zu Lkw von Dezember 2023 auf Januar 2024 um 61 %, was gemeinhin als vorauslaufendes Signal für bevorstehende Änderungen bei den Tarifen interpretiert wird.

"Wie haben jetzt im Frachtmarkt möglicherweise den Boden gesehen", sagt Jason Eversole, VP of Professional Services Solutions bei FourKites. "Während Frachtunternehmen und Vermittler aus einem schwierigen Markt kommend optimistisch in die Zukunft blicken, ist es auch wichtig festzustellen, dass sich bei den Befrachtern ebenfalls Änderungen abzeichnen und diese inzwischen ihre Erwartungen korrigiert haben. Im Laufe der letzten 18 Monate sind die Befrachter in einer starken Position gewesen und forderten mehr Transparenz. Viele Transportunternehmen passten sich diesen Erwartungen in Bezug auf die Nachverfolgungsqualität und den Service an, um zu überleben. Somit wurde die Nachverfolgung wichtiger denn je. Wenn sich der Markt erholt, werden die Transportunternehmen, die durch die Nachverfolgung einen Mehrwert bieten, am besten positioniert sein, um Geschäfte mit hochwertigen Befrachtern abzuschließen und zu wachsen."

Die jüngste Liste der Top-Transportunternehmen von FourKites ist hier verfügbar. Die Nutzer können nach Transportkapazität, Beförderungsart, geografischem Bereich und anderen relevanten Kriterien suchen.

