Die Coinbase-Aktie hat am Freitag erstmals seit Januar 2022 eine Handelswoche über der 200-Dollar-Marke beendet. Ein Ende der jüngsten Rally ist indes nicht in Sicht, denn der Bitcoin hat am Montag ein neues Jahreshoch markiert und marschiert mit großen Schritten in Richtung Allzeithoch. Die Analysten sind dennoch weiterhin skeptisch.

