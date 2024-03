NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Evonik nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe ein wenig enttäuscht, doch der Barmittelzufluss sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die Ziele für das erste Quartal sowie das Jahr 2024 lägen nahe an den Konsensschätzungen und sollten beruhigen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 06:53 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken