Der Bitcoin knüpft am Montagvormittag an die kräftigen Kursgewinne aus der Vorwoche an und legt auf 24-Stunden-Sicht um weitere 5,5 Prozent auf 65.126 Dollar zu. Der Abstand auf das bisherige Allzeithoch schrumpft dadurch auf weniger als 4.000 Dollar. Geht es nach Super-Bulle Michael Saylor, dann ist das aber erst der Anfang.Bei der Branchenkonferenz Bitcoin Atlantis prophezeite Saylor einen zehnjährigen "Goldrausch" für den Bitcoin - ausgelöst durch die Zulassung der ersten Spot-ETFs auf die Digitalwährung ...

