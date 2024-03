Schon des Öfteren sprach TUI über hohe Buchungszahlen im laufenden Jahr bei gleichzeitig tendenziell wachsenden Ausgaben je Reisenden. In einem Interview mit der "Mallorca Zeitung" bekräftigte Konzernchef Sebastian Ebel solche Aussichten nun einmal mehr und stellte speziell für die Balearen frische Rekorde in Aussicht. An der Börse wirkt der Optimismus bisher allerdings nicht ansteckend.Anzeige:Mit bis zu zwei Millionen Touristen rechnet TUI (DE000TUAG505) in diesem Jahr auf den Balearen, was eine deutliche Steigerung zu den ...

