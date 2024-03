Der Bitcoin läuft und läuft. Die weltweit größte Kryptowährung hat sich in den letzten 30 Tagen im Wert verdoppelt und macht von Tag zu Tag einen großen Schritt in Richtung Allzeithoch. Auch die im Januar zugelassenen ETFs haben Geldzuflüsse ohne Ende.Der Bitcoin kann nach einer Verschnaufpause am Wochenende wieder durchstarten. So beendete die größte Kryptowährung der Welt den Sonntag auf 63,154 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...