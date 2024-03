Unterföhring (ots) -- Pop-up Channel "Starke Frauen" zum Weltfrauentag (https://www.sky.de/serien/weltfrauentag-bei-sky) mit über 50 Filmhits vom 4. bis 8. März- Exklusive Filme wie Greta Gerwigs "Barbie" mit Margot Robbie, "Einfach mal was Schönes" von und mit Karoline Herfurth, "Tár" mit Cate Blanchett und Gina Prince-Bythewoods "The Woman King" mit Viola Davis- Brandneue Serien wie "True Detective: Night Country" mit Jodie Foster und Kali Reis, "The Regime" mit Kate Winslet, "Mary & George" mit Julianne Moore und "Helgoland 513" mit Martina Gedeck- Bei den Reality-Dokus sorgen etwa "Diese Ochsenknechts" für Frauen-Power- Alle Filme, Serie und Shows auf Sky und mit Streaming-Dienst WOW abrufbarUnterföhring, 4. März 2024. Zum Weltfrauentag (https://www.sky.de/serien/weltfrauentag-bei-sky) am 8. März zeigt Sky auf einem eigenen Pop-up Channel von 4. bis 8. März zahlreiche Filme mit außergewöhnlichen Frauen rund um die Uhr. Mit "Barbie" läuft nicht nur der größte Kinohit des letzten Jahres, sondern der erfolgreichste Film einer Regisseurin überhaupt. Weitere aktuelle Kinohits sind "Einfach mal was Schönes" von und mit Karoline Herfurth, "Tár" mit Cate Blanchett und Gina Prince-Bythewoods "The Woman King" mit Viola Davis. Außerdem laufen bzw. starten in Kürze die von ganz besonderen Frauenfiguren getragenen Serien "True Detective: Night Country" mit Jodie Foster und Kali Reis, die Sky Originals "Mary & George" mit Julianne Moore und "Helgoland 513" mit Martina Gedeck, sowie "The Regime" mit Kate Winslet. Und auch bei der Sky Original Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" geht es mit viel Frauen-Power in die nächsten Folgen. Alle Hits sind mit Sky und auch dem Streaming-Dienst WOW abrufbar"Starke Frauen" bei Sky und WOWGreta Gerwigs "Barbie" mit Margot Robbie als Titelheldin sorgte letztes Jahr für Kino-Furore und brach einen Rekord nach dem anderem. Der weltweit erfolgreichste Film des Jahres und einer der erfolgreichsten Filme mit einer weiblichen Hauptfigur aller Zeiten, überzeugte auch mit der Geschichte, in der Barbie sich dem Patriarchat entgegenstellt. Auch in Karoline Herfurths Erfolgskomödie "Einfach mal was Schönes" spielen Männer nur die Nebenrollen. Die 30-jährige Karla - von Herfurth selbst gespielt - will ihr Leben in die Hand nehmen und alleine eine Familie gründen. Ohne Mann. Als Stardirigentin brilliert Cate Blancett in ihrer Oscar-nominierten Rolle in "Tár" und Viola Davis kämpft als Generalin im auf Tatsachen beruhenden Action-Drama "The Woman King" mit ihrer weiblichen Eliteeinheit im Jahr 1823 gegen Besatzer und Sklavenhändler.Auch bei den neuesten Top-Serien haben bei Sky und WOW die Frauen das Sagen. In "True Detective: Night Country" von Autorin und Regisseurin Issa López versuchen Jodie Foster und Kali Reis als außergewöhnliche Ermittlerinnen mysteriöse Todesfälle zu lösen. In der Politsatire "The Regime" zieht Kate Winslet als paranoide Staatschefin rigoros die Strippen der Macht. Als Chefin über die Insel Helgoland regiert auch Martina Gedeck im Sky Original "Helgoland 513" mit strenger Hand. Denn nur jeweils 513 Personen dürfen auf der Insel bleiben - während ein Virus auf dem Festland für Angst und Schrecken sorgt. Julianne Moore möchte im Sky Original "Mary & George" als verarmte Adlige im 17. Jahrhundert wieder Ansehen gewinnen und schmiedet Intrigen, bei denen sie ihren Sohn zum Liebhaber des Königs machen möchte.Bei der Sky Original Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" gehört Frauenpower zum Tagesprogramm - drei Frauen, drei Generationen, die zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen: vom Familienurlaub bis zu Renovierungsarbeiten oder neuen beruflichen Projekten. Und falls die Luft zwischen Familienoberhaupt Natascha und ihrer temperamentvollen Tochter Cheyenne doch mal hitzig wird, hat Oma Bärbel die beste Lösung - einfach eine Runde im Lamborghini drehen und einen kühlen Kopf bewahren.Sendetermine:"Barbie": 8. März, 20.15 Uhr auf Sky Cinema Special"Einfach mal was Schönes": 4. März, 20.15 Uhr auf Sky Cinema Special"Tár": 8. März 17.35 Uhr auf Sky Cinema Special"The Woman King": 9. März 0.05 Uhr auf Sky Cinema Special"True Detective: Night Country" Folge 6: 4. März 20.15 auf Sky AtlanticThe Regime" ab 4. März auf Abruf, ab 6. Mai um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic"Mary & George" ab 7. März um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic"Helgoland 513" ab 15. März um 20.15 Uhr auf Sky One und komplett auf Abruf"Diese Ochsenknechts" Folge 4 am 4. März um 20.15 Uhr auf Sky One"Starke Frauen" Pop-up Channel vom 4. bis 8. März auf Sky Cinema Special"Starke Frauen in der Hauptrolle" Serien-Special von 6. bis 10 März auf Sky ReplayAlle Filme, Serien und Shows auch mit Sky und dem Streaming-Dienst WOW abrufbar.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals (https://www.sky.de/originals). Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Milana KosjerBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5727071