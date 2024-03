© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar



Der Kurs von Super Micro hat sich in den vergangenen zwei Jahren mehr als verzwanzigfacht. Die Aufnahme in den S&P 500 könnte die Rallye weiter antreiben.Super Micro Computer wird in den marktbreiten US-Leitindex S&P 500 aufgenommen, wie der Index-Betreiber S&P Dow Jones Indices am Freitag nach Börsenschluss mitteilte. Die Aktie des Server-Anbieters hat in den letzten Monaten einen historischen Aufschwung erlebt, der die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf über 50 Milliarden US-Dollar klettern ließ. Laut einer Pressemitteilung ersetzt Super Micro den Haushaltsgeräte-Hersteller Whirlpool. Der Bekleidungsanbieter Deckers Outdoor, zu dem unter anderem die Marke UGG gehört, wird ebenfalls …