Krypto News: Die 4 besten Kryptowährungen für März 2024

Alles deutet derzeit darauf hin, dass der laufende März 2024 der Monat für Meme-Coins werden könnte. Denn die Kryptowährungen mit humoristischem Hintergrund erfahren im Augenblick unglaublich starke Zuflüsse. Der Pepe-Coin konnte zum Beispiel in den letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von über 3,1 Milliarden US-Dollar verzeichnen - ein Wert, der nur von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) übertroffen wurde.

Allerdings haben die etablierten Kryptowährungen häufig den Nachteil, dass sie einen vergleichsweise hohen Preis haben und damit nicht mehr so günstig bewertet werden wie noch jüngere Altcoins. Aus diesem Grund werfen wir im Folgenden einen Blick auf drei Krypto-Token, die über ein überdurchschnittliches Potenzial verfügen und die bisher zumindest teilweise noch unter dem metaphorischen Radar geflogen sind.

#1 - Scotty the AI ($SCOTTY)

Wie der Name schon verrät, setzt das Projekt "Scotty the AI" auf künstliche Intelligenz, die in Verbindung mit der Krypto-Welt eine möglichst effiziente Möglichkeit zum Handeln bieten soll. Dabei ist gerade der Sektor von künstlichen Intelligenzen (KIs) in der Krypto-Branche im Augenblick besonders stark am Trenden, was nicht zuletzt auf die Möglichkeiten verschiedener Projekte zurückzuführen ist. Gleichzeitig soll Scotty the AI ($SCOTTY) auch im Bereich der Cybersicherheit vollkommen neue Standards setzen. Das alles wird in eine fantasievolle Welt verpackt, um so eine möglichst breite Masse an Anleger ansprechen zu können.

Im Augenblick befindet sich der $SCOTTY-Token noch im Presale, während die Entwickler weiterhin an den geplanten Projekten arbeiten. So soll direkt nach dem Launch ein KI-Chat geplant werden, über den Nutzer einerseits Fragen stellen und Antworten erhalten können. Andererseits sollen auch umfangreiche Einblicke in den Krypto-Markt gewährt werden, wovon alle Krypto-Anleger profitieren sollen. Später folgt dann das nächste KI-Tool namens "Scotty Swap", über den verschiedene Kryptowährungen getauscht werden können. Hierbei soll der $SCOTTY-Token als nativer Token zur Abwicklung dienen, während die eingebaute KI möglichst günstige Konditionen für alle Handelsbeteiligten errechnen soll.

Interessierte Investoren können Scotty the AI bereits jetzt über die offizielle Webseite erwerben und sogar den ersten Staking-Pool nutzen, der im Presale aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 84 % bietet.

#2 - Meme Kombat ($MK)

Auch Meme Kombat ($MK) ist ein idealer Kandidat für Krypto-Anleger, die noch interessante Projekte für den März 2024 suchen. Denn die ungewöhnliche Meme-Coin-Plattform setzt ihren Fokus auf ein modernes Web3-Videospiel, das den $MK-Token als native Kryptowährung nutzen wird. Auch Meme Kombat befindet sich derzeit noch in der Vorverkaufsphase, steht allerdings kurz vor dem offiziellen Launch.

Alleine deshalb könnte es sinnvoll sein, noch jetzt den $MK-Token zu einem günstigen Preis von aktuell 0,279 US-Dollar zu erwerben, bevor er auf den Kryptobörsen gelistet wird und der Kurs stark ansteigt. So geht zum Beispiel der Presale-Experte Jacob Bury davon aus, dass Meme Kombat nach seinem Release eine 10-fache Wertsteigerung erleben wird - oder sogar noch höhere Kursanstiege möglich sind.

Das Videospiel hinter Meme Kombat selbst versteht sich als Battle Arena, in denen verschiedene bekannte Meme-Charaktere antreten. Diese bekämpfen sich in verschiedenen Formaten und die eingebaute KI-Technologie soll dafür sorgen, dass kein Kampf so wird wie der vorherige. Zum Start des Projekts werden 11 verschiedene Kämpfer aktiv sein, jedoch sollen laut offizieller Roadmap schon bald weitere Meme-Charaktere folgen. Weitere Informationen dazu verrät ein Blick in das offizielle Whitepaper.

Hinzu kommen neue Partnerschaften, weitere Spielmodi und andere geplante Weiterentwicklungen, die dafür sorgen sollen, dass Meme Kombat auch langfristig die Community binden und den Tokenpreis stabil halten kann. Es kann sich also durchaus lohnen, schon frühzeitig in das Projekt einzusteigen und vom kommenden Hype zu profitieren.

#3 - Smog ($SMOG)

Ein anderes Meme-Coin-Projekt, das bisher eher als eine Art Geheimtipp gilt, ist Smog ($SMOG). Ähnlich wie BONK oder Dogwifhat (WIF) basiert auch der $SMOG-Token auf der Solana-Blockchain und kann so durch besonders günstige Konditionen überzeugen. Dass dieser Meme-Token schon jetzt ein großes Potenzial besitzt, zeigt ein Blick auf den Chart der vergangenen Woche (siehe Bild unten). So konnte Smog nämlich alleine in den letzten 7 Tagen um satte 73,96 % an Wert gewinnen und sich damit in die Erfolgsgeschichte vieler Meme-Coins einreihen.

Der Smog Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Eines der Hauptmerkmale, mit denen sich Smog von der Vielzahl der Meme-Coins abheben kann, ist die Art und Weise, wie Zugriff auf die vielen Airdrops vergeben wird. Auf der Webseite Zealy.io können sich Airdrop-Hunter nämlich anmelden und eine Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben (genannt "Quests") erledigen. Dafür erhalten sie Erfahrungspunkte (genannt "XP"), die wiederum den Zugang zu den Airdrops ermöglichen.

Zudem ist es derzeit möglich, über die offizielle Webseite den Staking-Pool zum $SMOG-Token zu nutzen und dafür eine APY von 42 % zu erhalten. Gleichzeitig erhalten Anleger, die ihre $SMOG-Token im Staking nutzen, automatisch weitere XP-Punkte.

#4 - Sponge V2 ($SPONGEV2)

Zuletzt sollte jeder Anleger, der die beste Kryptowährung für den März 2024 sucht, einen genauen Blick auf das neue Sponge V2 ($SPONGEV2) Projekt werfen. Hierbei handelt es sich nämlich um den direkten Nachfolger des $SPONGE-Tokens, der bereits im Jahr 2023 zunächst einen äußerst erfolgreichen Presale durchlaufen ist, bevor der Meme-Coin eine 100-fache Wertsteigerung erlebt hatte. Nun soll auch Sponge V2 eine ähnliche Erfolgsgeschichte durchleben. Hierfür haben sich die Entwickler jedoch weitere Ideen überlegt, die das gesamte Sponge-Ökosystem stärken und gleichzeitig eine langfristige Bindung von Nutzern ermöglichen sollen.

Dies beginnt bereits bei der Art und Weise, wie $SPONGEV2 überhaupt vergeben wird. Aktuell ist dies nur über den innovativen Stake-to-Bridge-Algorithmus möglich. Hierbei müssen interessierte Investoren den $SPONGE-Token im offiziellen Staking-Pool anlegen, wofür sie dann regelmäßige Auszahlungen in Form von $SPONGEV2 erhalten. Zu einem späteren Zeitpunkt wird zudem ein Play-To-Earn-Videospiel (P2E) auf den Markt gebracht, das an seine Spieler den $SPONGE-V2 Token verteilt. Auch das soll eine langfristige Nutzung des Ökosystems garantieren.

Ob Sponge V2 tatsächlich in die Fußstapfen seines Vorgängers treten kann und eine 100x-Wertsteigerung erleben wird, wird die Zukunft zeigen. Klar ist jedoch, dass das Interesse bereits jetzt äußerst groß ist, denn im Augenblick werden über 14,2 Millionen US-Dollar in $SPONGE im Staking genutzt. Sollte das kommende Web3-Videospiel ebenfalls viral gehen können, könnte auch Sponge V2 eine unglaubliche Erfolgsgeschichte erleben.

