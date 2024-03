Memecoin-Explosion! Wo aktuell die größten Profite möglich sind

Wer sich auf Coinmarketcap oder ähnlichen Kryptplattformen aufhält, kommt derzeit nicht daran vorbei: Meme Coins. Diese oft humorvoll konzipierten Kryptowährungen, die ursprünglich als Internet-Memes oder -Scherze begannen, ziehen nun Milliarden von Dollar an Investitionen an und sorgen für eine regelrechte Explosion auf dem Markt. Der aktuelle Hype ist nicht nur durch die beträchtlichen Geldströme gekennzeichnet, die in diese Memecoins fließen, sondern auch im aktuellen Fear and Greed Index zu sehen: 86 - ein Niveau, das "extreme Gier" signalisiert.

Diese Welle der Euphorie hat die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptobereichs in wenigen Monaten um das 1,5-fache ansteigen lassen, wobei sie nun die beeindruckende Marke von knapp 2,5 Billionen US-Dollar erreicht hat. Parallel dazu steht Bitcoin, die Leitwährung des Kryptomarktes, mit einem Preis von über 65.000 Dollar kurz vor dem Erreichen seines Allzeithochs (ATH), und das gerade einmal 49 Tage vor dem nächsten Bitcoin-Halving - einem Ereignis, das historisch gesehen erhebliche Auswirkungen auf den Preis von Bitcoin und die Dynamik des gesamten Kryptomarktes hat.

Top Memecoins nach Market Cap, Quelle: www.coinmarketcap.com

FOMO und Gewinner

Diese Entwicklungen haben insbesondere bei Memecoin-Investoren zu einem regelrechten FOMO-Rausch geführt - der Angst, etwas zu verpassen. Viele Anleger stürzen sich in der Hoffnung auf schnelle und hohe Gewinne in diesen Markt, getrieben von der Vorstellung, dass sie am nächsten großen Kryptowährungsboom teilhaben könnten.

In einem bemerkenswerten Beispiel für geschicktes Trading im volatilen Kryptomarkt hat ein Trader es geschafft, eine enorme Rendite auf seine Investition zu erzielen. Ursprünglich investierte der Trader lediglich 5,3 SOL (entspricht damals etwa $310) in den Kauf von 2,58 Millionen WIF-Token. Danach begann die Preisrally von WIF, dem Token, der aktuell am 60. Rang nach Marktkapitalisierung steht.

Der Trader begann, seine WIF-Token zu verkaufen, als sie ihren Höchstpreis erreichten, und veräußerte 750.000 WIF für 9.363 SOL (umgerechnet 1,21 Millionen US-Dollar) zu einem Preis von 1,61 Dollar pro Token. Nach diesem Verkauf verblieben dem Trader noch 1,83 Millionen WIF im Wert von 2,91 Millionen US-Dollar.

Dieser Handel führte zu einem Gesamtgewinn von 4,12 Millionen US-Dollar, was einem atemberaubenden 13.307-fachen der ursprünglichen Investition entspricht.

The trader who spent only 5.288 $SOL($310) to buy 2.58M $WIF ($4.1M currently) started to sell $WIF for profits at the highest price.



He sold 750K $WIF for 9,363 $SOL($1.21M) at $1.61, with 1.83M $WIF ($2.91M) left.



The total profit is $4.12M(13,307x)!https://t.co/Fc8EWZ673m pic.twitter.com/elFRilLtNd - Lookonchain (@lookonchain) March 4, 2024

Aktuell zeigen die TOP 10 Memecoins nach Marktkapitalisierung alle einen Wertzuwachs von 100- 420% in den letzten 7 Tagen. Aktuell Führt die TOP 10 im Zuwachs Pepe an.

Allerdings haben diese Token schon eine relativ hohe Marktkapitalisierung, und wachsen daher im Vergleich zu anderen Coins eher "langsam".

Junge token haben höheres Potential

Hier könnten junge Memecoins wie beispielsweise SMOG oder FrogWifHat in den nächsten Wochen durchaus besser abschneiden. Besonders interessant sieht auch die Einstiegsmöglichkeit in Meme Kombat aus. Der Memecoin, welcher morgen Abend gelauncht wird, kann derzeit noch zum Vorverkaufspreis gekauft werden. Nach dem Launch, der auf der Uniswap DEX geschehen wird, kann der Preis im aktuellen Marktumfeld schnell an Wert gewinnen.

Meme Kombat - Game und DeFi

Meme Kombat bietet eine Fusion aus Meme-Kultur und Kampfspielen. Mit einem bemerkenswerten Vorverkauf hat der Token mittlerweile schon deutlich mehr als 10 Millionen US-Dollar gesammelt. Das Herzstück von Meme Kombat ist der Kampfarena, in der Spieler ihre MK-Token einsetzen und auf Kämpfe zwischen verschiedenen Meme-Charakteren setzten können, wobei der Gewinner zusätzliche MK-Token als Belohnung erhält. Darüber hinaus bietet Meme Kombat ein attraktives Staking-Protokoll, das es Spielern ermöglicht, ein passives Einkommen durch das Einsetzen ihrer MK-Token zu erzielen, mit jährlichen Renditen von bis zu 90%.

Das Projekt will sich im stetig wachsenden GameFi-Sektor etablieren und bietet neben dem Kampfarena auch eine aktive Community, die als Kernbaustein jedes erfolgreichen Memecoins gilt. Darüber hinaus plant das Entwicklungsteam von Meme Kombat den Start einer NFT-Kollektion, die wahrscheinlich einzigartige Charakterdesigns und andere sammelbare Vermögenswerte aus dem Meme Kombat-Universum umfassen wird.

Meme Kombat Karten, Quelle: www.memekombat.io

Mit der steigenden Popularität von Krypto-Spielen und dem anhaltenden Trend zu Meme-Coins bietet Meme Kombat eine einzigartige Mischung, die sowohl Spieler als auch Investoren ansprechen könnte.

der Launch morgen könnte eine gute Gelegenheit bieten, Teil eines potentiellen x100 Token zu werden. Interessierte sollten sich daher noch auf der Webseite über das Projekt informieren.

