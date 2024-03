Findet die Personenbeförderung schon in naher Zukunft in der Luft statt? Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter ist diesem Ziel näher gekommen, nachdem er die Zulassung für die Serienherstellung des Flugtaxis Volocity erhalten hat. Volocopter darf mit seinem Flugtaxi Volocity in Serienproduktion gehen. Wie das Unternehmen mit Sitz in Bruchsal Ende vergangener Woche mitgeteilt hat, ist die Zulassung des Luftfahrtbundesamts dafür nun erteilt worden.AnzeigeAnzeige ...

