Evonik hat am Montag durchwachsene Quartalszahlen und die Zukunftsaussichten veröffentlicht. Um die Kosten senken zu können, kündigt der Konzern einen Stellenabbau an. In einer ersten Reaktion lobt die UBS den Cashflow.Die UBS belässt die Aktie auf "Hold" und einem Kursziel von 18 Euro, wobei Analyst Geoff Haire besonders den über den Markterwartungen liegenden Cashflow hervorhebt. Dies deutet auf ...

