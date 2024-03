Bereits im Zuge der schlechten Quartalszahlen am Donnerstag (DER AKTIONÄR berichtete) sprach Fisker von einer möglichen Partnerschaft mit einem großen Autobauer. Inzwischen ist bekannt, dass es sich dabei um Nissan handelt. Der Deal könnte noch in diesem Monat über die Bühne gehen, so zwei mit den Verhandlungen vertraute Personen.Der japanische Autohersteller könnte durch den Deal Zugang zu einem Elektro-Pickup erhalten und gleichzeitig dem angeschlagenen Start-up eine finanzielle Rettungsleine ...

