Mainz (ots) -Von Palmsonntag bis zum Abschluss der Osterwoche überträgt das ZDF drei Gottesdienste und zeigt sechs weitere Sendungen, die sich mit Christentum und Glaubensthemen beschäftigen. Darunter sind die 90-minütige szenische Dokumentation "INRI - Warum musste Jesus sterben" von Christian Twente, der Dreiteiler "Macht der Götter - Weltgeschichte der Religionen" mit Christopher Clark und der Film "IHR & WIR - Generationen im Konflikt"."Katholischen Gottesdienst am Palmsonntag: In Freude und Verzweiflung - Er mit uns"Am 24. März 2024, 9.30 Uhr, sendet das ZDF den "Katholischen Gottesdienst am Palmsonntag: In Freude und Verzweiflung - Er mit uns" aus der Stiftskirche Melk in Österreich, den Abt Georg Wilfinger hält. Die Übertragung beginnt mit der traditionellen Einsegnung der Palmzweige im Stiftsgarten und begleitet die Palmprozession über den großen Klosterhof bis in die Stiftskirche, wo der Gottesdienst stattfindet."INRI - Warum musste Jesus sterben?"Christian Twentes Film "INRI - Warum musste Jesus sterben?" ist ab Gründonnerstag, 28. März 2024, 5.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar. Im ZDF wird er am Karfreitag, 29. März 2024, 22.20 Uhr, ausgestrahlt. Die szenische Dokumentation rekonstruiert die letzten Tage des Jesus von Nazareth: vom Eintreffen in Jerusalem bis zu seiner Kreuzigung vor den Toren der Stadt. Was sind historische Fakten, was Glaubensaussagen? Expertinnen und Experten ordnen ein. Dokumentarische Aufnahmen und computergrafische Animationen ergänzen die Darstellung. In den umfangreichen Szenen spielt Eidin Jalali Jesus, Stephan Grossmann Pontius Pilatus und Laura Berlin Maria von Magdala."Leben ist mehr! Sterbebegleiter entdecken eine andere Welt"Am Karfreitag, 29. März 2024, 13.30 Uhr, stellt der Film "Leben ist mehr! Sterbebegleiter entdecken eine andere Welt" einen jungen Mann vor, der sich bewusst für ein Ehrenamt im Hospitzdienst entschieden hat. Der Film von Nathalie Suthor ist schon ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar."Terra X: Macht der Götter - Weltgeschichte der Religionen"Warum glauben Menschen? Was unterscheidet und was verbindet die großen Religionen? In der dreiteiligen Dokumentation "Terra X: Macht der Götter -Weltgeschichte der Religionen" begibt sich Historiker Christopher Clark auf eine Spurensuche rund um den Globus, die von den Glaubensritualen der Steinzeit bis zu interreligiösen Projekten der Jetztzeit reicht. Die Filme von Gero von Boehm werden am Karfreitag, 29. März 2024, Ostersonntag, 31. März 2024, und Ostermontag, 1. April 2024, jeweils um 19.15 Uhr, gezeigt."Evangelischen Gottesdienst: Aufstehen"Am Ostersonntag, 31. März 2024, 9.30 Uhr, überträgt das ZDF den "Evangelischen Gottesdienst: Aufstehen" aus der Waldenserkirche in Palmbach. Pfarrerin Anne Helene Kratzert und ihre Gemeinde feiern die Auferstehung Jesu Christi. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst von Christoph Georgii an der Orgel und seinem Jazztrio.IHR & WIR - Generationen im Konflikt"Der Film "IHR & WIR - Generationen im Konflikt" fragt am Ostermontag, 1. April 2024, 17.30 Uhr, nach Möglichkeiten für generationsübergreifende Dialoge: sei es in der Gemeinde, in kirchlichen Institutionen, in einer ökumenischen Hausgemeinschaft oder in einer Bahnhofsmission. Oft geraten verschiedene Generationen aneinander. Welche Lösungsmöglichkeiten kann es geben? Der Film von Susanne Bohlmann steht ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek bereit."Katholischen Gottesdienst: Unser Leben - mit großer Kraft"Zum Abschluss der Osterwoche überträgt das ZDF am Sonntag, 7. April 2024, 9.30 Uhr, den "Katholischen Gottesdienst: Unser Leben - mit großer Kraft" aus dem Josefshaus "Offene Tür" in Aachen. Er ist Auftakt der "72-Stunden-Aktion" des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Die bundesweite Sozialaktion zeigt ein junges Bild von Kirche in ihrer Vielfalt. BDKJ-Präses Stefan Ottersbach und die Mitfeiernden suchen Wege, die Kraft, die von Ostern ausgeht, erfahrbar zu machen.Für alle Sendungen sind Untertitel verfügbar. Die Gottesdienste werden in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail an Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login) zur Sendung oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- die Pressemappe zu "INRI - Warum musste Jesus sterben?" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/inri-warum-musste-jesus-sterben)- den Film "INRI - Warum musste Jesus sterben" zur Besprechung im Pressevorführraum (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/inri-warum-musste-jesus-sterben) (nach Login)- die Pressemappe zu "Terra X: Macht der Götter - Weltgeschichte der Religionen" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terra-x-die-macht-der-goetter-mit-christopher-clark) mit Christopher ClarkHier finden Sie- Gottesdienste in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5727246