Dreieich (ots) -Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) hat wieder einmal bewiesen, dass sie nicht nur Worte, sondern vor allem Taten sprechen lässt, wenn es um das Wohlbefinden und die Entwicklung ihrer Mitarbeiter geht. So stand im Zuge der diesjährigen internen Mitarbeitermesse ganz einfach der Mitarbeitende selbst im Vordergrund. "Die Mitarbeitermesse ist jedes Jahr ein wichtiges Element unserer Personalstrategie. Wir gehen gemeinsam auf ein Ziel zu. Das wird auf dieser Messe jedes Mal aufs Neue spürbar", sagt Dirk Gieler, Bereichsleiter Personalmanagement und Vorstandsstab bei der VR Bank Dreieich-Offenbach eG.Zusammenarbeit, Teamwork, Kommunikation: Die Säulen erfolgreicher ArbeitsweltenDie diesjährige interne Mitarbeitermesse fokussierte sich auf Themen wie Teamarbeit, Zusammenhalt und Veränderungsmanagement. Dazu gab sie den Startschuss für neue - ganz aktive - Maßnahmen im Gesundheitsmanagement. Über die Themen hatten die Mitarbeitenden vorab selbst entschieden.Effektive Zusammenarbeit, starkes Teamwork und transparente Kommunikation sind Schlüsselthemen der modernen Arbeitswelt. Die Mitarbeitermesse bot nicht nur eine Plattform für den Austausch von Ideen und Best Practices, sondern auch die Möglichkeit zu erkennen, wie wichtig jedes einzelne Teammitglied im größeren Kontext ist. Durch interaktive Workshops, Diskussionen und Teamaktivitäten wurden die Grundlagen für eine noch bessere Zusammenarbeit gelegt."Die Bedürfnisse des Einzelnen zu hören, liegt uns sehr am Herzen. Ebenso, wie die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Wir haben aus diesem Grund das AGS-Team (Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit) ins Leben gerufen. Zu unseren bereits etablierten Maßnahmen, wie zum Beispiel Seh- und Hörtest, höhenverstellbare Tische oder natürlich auch unseren Betriebssport, kommt nun zum Beispiel auch die "aktive Pause" mit Unterstützung unseres professionellen Dienstleisters dazu, der APUS GmbH. Das breite Angebot ist uns sehr wichtig. Es gibt schließlich nichts Wichtigeres als unsere Gesundheit", sagt Gieler.Ein Unternehmen, das für und mit seinen Mitarbeitenden wächstMit ihrem Konzept hat die VR Bank Dreieich-Offenbach eG über die Mitarbeitermesse Raum für Wertschätzung und Anerkennung geschaffen. "Uns ist es wichtig, unsere Mitarbeitenden in deren persönlichen Entwicklung und in ihrem Wohlbefinden zu fördern. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit diesem Ansatz künftig erfolgreich sein werden", so Gieler.Neue Teammitglieder sind bei der VR Bank Dreieich-Offenbach eG gern willkommen. Ob Praktikum, Ausbildung oder Duales Studium - wer seine Chance für einen Neuanfang nutzen möchte, hat hier die Gelegenheit. Wer berufliche Veränderung im Bankgeschäft sucht, kann künftig im Prozessmanagement, als Privat- oder Unternehmenskundenbetreuer oder auch als Nachhaltigkeitsmanager bei der VR Bank Dreieich-Offenbach eG punkten. Sämtliche Möglichkeiten finden sich auf www.vrbanking.de/chanceDie VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vrbanking.de, www.vrbanking.deOriginal-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135965/5727237