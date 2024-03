Baierbrunn (ots) -Apothekenteams haben das besonders ästhetisch aufbereitete Wissenschafts- und Präventionsthema "Darmflora" zu ihrem Lieblingscover gewählt"Faszination Mikrobiom", so lautete die Titelgeschichte der Oktober-B-Ausgabe der Apotheken Umschau im vergangenen Jahr. Tenor des Artikels: Die Darmflora soll unsere Gesundheit beeinflussen, doch noch geben die Billionen Bakterien uns viele Rätsel auf. Welche faszinierenden Erkenntnisse die Wissenschaft dazu schon hat und was man selbst dafür tun kann, um das Mikrobiom gesund zu erhalten, wurde in dieser besonders ästhetisch bebilderten Ausgabe anschaulich geschildert. Nun haben Apothekenteams deutschlandweit dieses Titelbild zu ihrem "Lieblingscover des Jahres 2023" gewählt.Großes Interesse - Teilnehmer:innenquote ist nochmals deutlich gestiegenErneut gesteigert hat sich die Wahlbeteiligung: Nach einem deutlichen Anstieg in 2022 haben jetzt nochmals mehr Apothekenteams im Abstimmungszeitraum von Mitte Januar bis Mitte Februar 2024 mitgemacht - ein neuer Teilnahme-Rekord bei der jährlichen Abstimmung. "Wir sind begeistert, dass so viele Apothekenteams an der Abstimmung teilgenommen haben! Das zeigt großes Interesse und Wertschätzung für unsere redaktionelle Leistung, die wir Monat für Monat für die Apotheken vor Ort und ihre Kund:innen erbringen. Das spornt uns weiter an. Ein herzliches Dankeschön dafür!", sagt Jan Wagner, Geschäftsführer Wort & Bild Verlag.Auf Platz 2 landete übrigens das "herzige" März-A-Cover zum Thema "Die Chemie der Liebe", Platz 3 eroberte die März-B-Ausgabe mit der Titelgeschichte "Happy Birthday, Babyboomer. Was für Ihre Gesundheit jetzt wirklich wichtig ist".Unter allen Teilnehmenden wurden als Dankschön drei Apple AirPods Max verlost. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhielten die Nachricht persönlich vom Wort & Bild Verlag.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, stellv. Leitung UnternehmenskommunikationTel.: +49 89 74433-343Katharina Neff-Neudert, PR ManagerinTel.: +49 89 74433-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5727290