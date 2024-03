EQS-News: Pecan Energies / Schlagwort(e): Sonstiges

Pecan Energies, Betreiber des Deepwater Tano/Cape Three Points (DWT/CTP)-Blocks, schließt Rebranding ab und setzt sich für die Erschließung von Wohlstand für Ghana und darüber hinaus ein



Pecan Energies ( www.PecanEnergies.com ), der Betreiber des Deepwater Tano/Cape Three Points (DWT/CTP)-Blocks vor der Küste Ghanas, freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Rebranding-Projekts bekanntzugeben. Das Unternehmen ist daraus mit einem neuen Namen und einem neuen Logo hervorgegangen und hat seiner Markenidentität neues Leben eingehaucht, um seinen Einsatz für den Aufbau von Wohlstand und die Ermöglichung von Wachstum für afrikanische Gemeinden besser widerzuspiegeln. Diese Veränderung wird durch den neuen Slogan von Pecan Energies - "Unlocking Prosperity" [Wohlstand erschließen] unterstrichen. Die Africa Finance Corporation (AFC) hat Pecan Energies im April 2023 übernommen und den Grundstein für eine neue Markenidentität gelegt. Bei der AFC handelt es sich um eine multilaterale Finanzinstitution, die von den souveränen afrikanischen Staaten geschaffen wurde, um eine pragmatische Lösung für das afrikanische Infrastrukturdefizit und das herausfordernde operative Umfeld bereitzustellen. Die Übernahme war eine Demonstration des Engagements der AFC, um sicherzustellen, dass die Bodenschätze Afrikas, einschließlich seiner umfangreichen Öl- und Gasvorkommen, nachhaltig entwickelt werden und zugleich der Wert dem Kontinent zugutekommt. Pecan Energies hält einen Anteil von 50 Prozent am DWT/CTP-Block vor der Küste Ghanas. "Pecan Energies steht für unseren Ehrgeiz, der bevorzugte panafrikanische Erdöl- und Erdgasbetreiber in tiefen Gewässern vor der Küste Ghanas zu werden. Unsere neue Marke setzt sich für Wertschöpfung ein, einen unserer zentralen Werte. Dies beinhaltet auch ein unerschütterliches Engagement für Transparenz hinsichtlich der Nutzung unseres kaufmännischen und technischen Know-hows für Entwicklungsergebnisse in Ghana und darüber hinaus", so Eiliv Gjesdal, CEO von Pecan Energies AS. Pecan Energies erzielt gute Fortschritte auf dem Weg zu einer endgültigen Investitionsentscheidung (FID) im Anschluss an die erfolgreiche Genehmigung seines Entwicklungsplans (PoD) für das DWT/CTP-Vertragsgebiet durch die ghanaischen Behörden. Das Unternehmen verfolgt unter der neuen Leitung und mit neuer Identität das Ziel, das vollständige gesellschaftliche und wirtschaftliche Wirkungspotenzial des gesamten DWT/CTP-Blocks zu verwirklichen. Der Block weist neben einem bedeutenden Explorationsportfolio Entdeckungen von ungefähr 550 Million Barrel an förderwürdigen Erdöläquivalenten auf. "Während wir uns unsere neue Identität zu eigen machen, sind Nachhaltigkeit, Lokalisierung und die Bestrebungen, die Gemeinschaft zu stärken und ihr etwas zurückzugeben, nicht einfach nur Verpflichtungen - sie sind fest mit dem Wesen unserer Geschäftsaktivitäten verwoben", so Kadijah Amoah, CEO von Pecan Energies Ghana Limited. Wichtige Highlights des Rebrandings: Neues Logo: Das Logo verbindet moderne Designelemente, die den vorausschauenden Ansatz des Unternehmens symbolisieren. Es wurde als klares, einfaches und prägnantes Zeichen entworfen und beruht auf einer Reihe von Formen und Symbolen, die Assoziationen von Zusammenarbeit und gegenseitigem Nutzen wecken. Farbpalette & Typographie der Marke: Es war wesentlich, eine Farbpalette anzuwenden, die unseren Einsatz für die nachhaltige Entwicklung der Bodenschätze widerspiegelt und eine wesentliche Rolle bei der Schaffung und Aufrechterhaltung der Markenbekanntheit spielt. Leitbild: Unser Leitbild zeugt von unseren Bestrebungen, Ressourcen auf eine sichere, effiziente und umweltverantwortliche Weise zum gegenseitigen Nutzen der ghanaischen Bevölkerung, des Unternehmens und unserer Partner zu entwickeln und zu fördern. Unser Ziel besteht darin, einen größeren Wohlstand in Ghana und darüber hinaus zu erschließen. Verbreitet durch APO Group im Namen von Pecan Energies. Zum Herunterladen des Bilds: https://apo-opa.co/3IeRWH4 (Diversität und Nachhaltigkeit) Kontaktieren Sie uns: Tel.: +233 30274 4140 E-Mail: info@pecanenergies.com Website: www.PecanEnergies.com Über Pecan Energies: Pecan Energies ist der Betreiber und 50-prozentige Anteilseigner des Deepwater Tano Cape Three Points-Blocks (DWT/CTP) vor der Küste Ghanas. Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Africa Finance Corporation. Unsere Partner beim DWT/CTP-Block sind: Lukoil Overseas Ghana Tano Limited (mit 38 %), Fueltrade Limited (mit 2 %) sowie die Ghana National Petroleum Corporation (mit 10 %). Erfahren Sie mehr über Pecan Energies unter www.PecanEnergies.com



