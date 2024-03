Mainz (ots) -Steigende Flüchtlingszahlen und Kommunen, die improvisieren müssen - auch 2024 ist die Frage nach Asyl und Migration für die Menschen in Deutschland eines der wichtigsten Themen. Wie wird vor Ort mit den Herausforderungen umgegangen, die sich aus dem Ankommen, Unterbringen und Integrieren geflüchteter Menschen ergeben? Das "ZDF-Morgenmagazin" ist am Freitag, 8. März 2024, mit "moma vor Ort" in Ludwigsburg und erkundet, wie sich in der baden-württembergischen Barockstadt die Flüchtlingssituation darstellt. Zwischen 6.00 und 9.00 Uhr meldet sich Moderator Andreas Wunn in jeder halben Stunde Uhr live aus dem Kulturzentrum von Ludwigsburg.Noch schafft es Ludwigsburg, die geflüchteten Menschen unterzubringen. Doch Oberbürgermeister Matthias Knecht fühlt sich wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen in anderen Kommunen mit den Herausforderungen alleingelassen und fordert mehr Unterstützung. Wie könnte diese aussehen, und was muss insgesamt passieren? Darüber spricht Moderator Andreas Wunn unter anderem mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, mit Oberbürgermeister Matthias Knecht sowie mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort.Ein umstrittenes Thema im Kreis Ludwigsburg ist die geplante Landeserstaufnahmestelle, die auf dem Schanzacker zwischen den Orten Asperg und Tamm entstehen soll - wogegen sich bereits eine Bürgerinitiative gebildet hat. Bei "moma vor Ort" ist auch Christian Eiberger, Bürgermeister von Asperg, zu Gast und schildert den aktuellen Stand.Weitere Themen bei "moma vor Ort": Wie kann Geflüchteten der schnellere Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht werden - auch wenn die Deutschkenntnisse noch nicht ausgeprägt sind? Im Gespräch ist dazu unter anderem die Ukrainerin Olga Krylova, die ein Begegnungs- und Sprachcafé in Ludwigsburg betreibt. Auch ein Geflüchteter aus Afghanistan und eine Mitarbeiterin des Arbeitskreis Asyl kommen bei "moma vor Ort" in Ludwigsburg zu Wort. Als Gesprächspartner ebenfalls in der Sendung dabei: Marcos Angas, stellvertretender Direktor eines Vier-Sterne-Hotels in Ludwigsburg, und Eva Schiller, Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg.Im "ZDF-Morgenmagazin"-Studio in Berlin sind am Freitag, 8. März 2024, von 5.30 bis 7.00 Uhr Philip Wortmann und von 7.00 bis 9.00 Uhr Harriet von Waldenfels im Moderationseinsatz und schalten in jeder halben Stunde zu Andreas Wunn nach Ludwigsburg.KontaktBei Fragen zum "ZDF-Morgenmagazin" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "ZDF-Morgenmagazin" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazin) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie das "ZDF-Morgenmagazin" (https://www.zdf.de/nachrichten-sendungen/zdf-morgenmagazin) in der ZDFmediathek.Mainz, 4. März 2024ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn (https://de.linkedin.com/company/zdf)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) (vormals Twitter)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5727396