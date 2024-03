Hamburg (ots) -- 6. März ist der Tag der Tiefkühlkost- Konkrete Vorteile von Tiefkühlkost überzeugen die DeutschenTiefkühlkost boomt. Mehr als ein Jahrhundert nach der Erfindung der Tiefkühlung durch den amerikanischen Meeresbiologen Clarence Birdseye haben die gefrorenen Leckereien einen festen Platz in den Herzen und Bäuchen der Deutschen eingenommen. Und diese Popularität kommt nicht von ungefähr. Zum Tag der Tiefkühlkost am 6. März feiert iglo die "coolen" Produkte für all ihre Vorteile, die riesige Vielfalt und ihre Vielseitigkeit.Fünf unschlagbare Vorteile von Tiefkühlkost:#1: Saison ist immer: In derTiefkühlabteilung findet man saisonunabhängig das ganze Jahr über eine große Auswahl verschiedener Gemüsearten oder ganze Mahlzeiten mit Gemüse - aber auch vegane und vegetarische Fertiggerichte. Lust auf Rot- oder Rosenkohl im Sommer? Im Winter Gemüse à la Oriental schlemmen? Mit Tiefkühlkost kein Problem!#2: Immer griffbereit: Wer auf Tiefkühlkost zurückgreift, hat immer alles schnell zur Hand. Lust auf das Lieblingsessen, aber der Supermarkt ist schon zu? Die Familie hat sich spontan angemeldet? Mit den gut lagerbaren Produkten ist man für jede Situation bestens vorbereitet.#3: Frischer als Frisch: Schockgefrieren ist die schonendste Art, Lebensmittel haltbar zu machen. Wie in einem Frischetresor bleiben wichtige Nährstoffe wie Vitamine und Mineralien erhalten. Auch Geschmack und Textur werden geschützt. Tiefkühlprodukte können so mehr Nährstoffe enthalten als frisches Gemüse und eignen sich hervorragend für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.#4: Zeit für die wirklich wichtigen Dinge: In kürzester Zeit ein leckeres, vollwertiges Gericht zaubern, um mehr Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen? Mit Tiefkühlprodukten ganz einfach! Im Netz oder auf der iglo Website finden sich allerlei Inspirationen mit vielen leckeren Rezepte für Fischliebhaber, Vegetarier oder Veganer.#5: Gut fürs Portemonnaie: Egal ob du großen oder kleinen Hunger hast, allen oder zu fünft bist - mit Tiefkühlprodukten kannst du immer die richtige Menge entnehmen, der Rest wandert zurück ins Tiefkühlfach. Das hilft dabei Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und spart so auch noch bares Geld!Pressekontakt:iglo DeutschlandMaja SteinbergOsterbekstraße 90c, 22083 HamburgTel: +49 (0)173 6258911maja.steinberg@iglo.comOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54941/5727423