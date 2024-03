Wien (www.fondscheck.de) - Wie der Asset Manager mit Sitz in Malvern im US-Bundesstaat Pennsylvania mitteilt, will der Vorstandschef der US-Fondsgesellschaft Vanguard, Tim Buckley, bis zum Jahresende seinen Posten abgeben, so die Experten von "FONDS professionell".Die Suche nach einem Nachfolger sei angelaufen, heiße es weiter. Dabei kämen sowohl interne wie externe Kandidaten in Betracht. Zugleich habe das Haus mitgeteilt, dass Investmentchef Greg Davis ab sofort die Rolle des Präsidenten zusätzlich zu seinem jetzigen Amt übernehmen werde. ...

