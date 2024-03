Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Klenico erweitert Verwaltungsrat mit Branchenexperten



04.03.2024 / 15:00 CET/CEST





Medienmitteilung Zürich, 4. März 2023 Klenico erweitert Verwaltungsrat mit Branchenexperten Das Schweizer Digital-Health-Startup Klenico erweitert den Verwaltungsrat mit zwei Persönlichkeiten aus dem Gesundheitswesen, Cornelia Wanke und Dr. Andreas Roos. Diese strategische Entscheidung unterstreicht Klenicos Engagement für Exzellenz und Innovation im Bereich der mentalen Gesundheitsversorgung. Klenico bietet mit seiner webbasierten Diagnose-Software eine effiziente und standardisierte Analyse der psychischen Gesundheit von Betroffenen an. Cornelia Wanke bringt nach Stationen beim AOK Bundesverband, bei den Innungskrankenkassen und bei der internationalen Wirtschaftsberatung Booz & Company jahrelange Expertise aus dem deutschen Gesundheitswesen mit, ergänzt durch ihre umfangreiche Erfahrung als Unternehmerin und Beraterin im Healthcare Sektor. Ihre Arbeit konzentriert sich auf Market Access, politische Kommunikation und die Verbindung von Stakeholdern zur Schliessung von Lücken im Gesundheitswesen. Ihre Leidenschaft und ihr Einsatz für die Verbesserung der psychischen Gesundheitsversorgung machen sie zu einer wertvollen Bereicherung für Klenico. Andreas Roos studierte Medizin mit Promotion zum Dr. med. an der Universität Zürich und schloss ein Zweitstudium an der Universität Bern mit dem Master of Health Administration (MHA) ab. Er verfügt über eine breite Berufs- und Führungserfahrung im Gesundheitswesen und war in leitenden Management-Funktionen auf nationaler und internationaler Ebene bei ambulanten und stationären Leistungserbringern, auf Seiten der Krankenversicherer sowie im Pharma-Bereich tätig, darunter bei der Sanitas Krankenversicherung und der VAMED Schweiz Gruppe. Daneben betreut Roos weitere Mandate als Verwaltungs-, Stiftungs- und Beirat im Gesundheits- und Sozialbereich sowie bei verschiedenen Start-ups. Er hat zudem eine breite gesundheits- und verbandspolitische Erfahrung und war während vieler Jahre Mitglied von Eidgenössischen Kommissionen, zuletzt bis Ende 2019 der Eidgenössischen Leistungs- und Grundsatzkommission ELGK. "Die Zuwahl von Cornelia Wanke und Andreas Roos in unseren Verwaltungsrat ist ein bedeutender Meilenstein für Klenico. Ihre beeindruckenden Lebensläufe und ihre Leidenschaft für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung stehen in Einklang mit unserer Vision, die psychische Diagnostik ins digitale Zeitalter zu transformieren. Ich bin überzeugt, dass sie uns dabei helfen werden, innovative Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die einen echten Unterschied im Leben der Menschen machen", äussert sich Laura Henrich, CEO von Klenico, zur Erweiterung des Verwaltungsrats. Die Erweiterung des Verwaltungsrats von Klenico unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Exzellenz und Innovation im Bereich der mentalen Gesundheit. Mit den neuen Mitgliedern an Bord setzt Klenico seinen Weg fort, führende digitale Gesundheitslösungen zu entwickeln, die den Zugang zu hochwertiger psychischer Gesundheitsversorgung verbessern. Für Rückfragen

Klenico Health AG

+41 44 533 13 90

info@klenico.com

www.klenico.com Über Klenico Klenico ist ein Start-Up der Universität Zürich und bietet eine intelligente, CE-zertifizierte Software, die psychische Beschwerden präzise erfasst, übersichtlich auf Symptomkarten darstellt, Diagnosevorschläge generiert und eine rasche und zielgerichtete Unterstützung und Therapie ermöglicht.



Ende der Medienmitteilungen